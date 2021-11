BAHATI "ĆALETOV SIN" BIO SA POLA ESTRADE: Skidao albanske zastave u Beogradu i slupao zlatni porše, a to nije sve!

Nikola Keljanović, poznat i kao "Nerad tips" ili "Ćaletov sin" poznat je po kolima, evrima, kladionici, ali i raznim aferama sa devojkama sa estrade.

Izvor: Instagram/printscreen/nikola_keljanovic_kelja

On je nedavno ponovo je dospeo u žižu javnosti, kada je otkrio da je on bio taj koji je pozvao na masovno skidanje albanskih zastava sa bandera na više lokacija u Beogradu.

"Vozili smo se drugar i ja Bulevarom kada sam video zastave Albanije, stali smo sa namerom da ih skinemo. Kada smo prišli, do nas su dotrčala četiri dečaka i hteli su da nam pomognu, pa su se oni popeli i skinuli. Nastavili smo dalje i skinuli smo desetak zastava", rekao je Nikola za "Telegraf Jetset", i nastavio:

"Da se razumemo, nemam ništa protiv Albanije i Albanaca koji su za pomirenje, ali postoje oni koji mrze, i dok je takvih koji su protiv Srba i Srbije ja ne želim njihovu zastavu u Beogradu da gledam".

Pogledajte:

Pogledajte 00:11 Skidanje Albanske zastave Skidanje Albanske zastave Izvor: Tiktok/@sportcar__ Izvor: Tiktok/@sportcar__

Ovaj bahati mladić sve svoje ispade beleži na društvenim mrežama promovišući rasipništvo, poroke, i generlano negativne vrednosti hiljdama svojih pratilaca koji su pretežno maloletni. Nikola je u prošlosti bio na meti kritika zbog prebrze vožnje po centru grada, kao i zbog slupanog zlatnog "poršea", a jednom prlikom je otkrio i da ga juri pola estrade.

"Bio sam sa pola estrade, ali neću da imenujem nikoga, to je bilo davno. Ne upoznam ja njih, oni se meni uglavnom javljaju na Instagramu, u klubovima, prepoznaju me... Ja da jurim sad neke pevačice, ne zanima me uopšte. Jure one mene", rekao je Nikola i dodao da mu se pevačice jave na Instagramu i dopisuju se sa njim. Kako je rekao, njega to više ne zanima.

Nikola tvrdi da je jedna, od sada popularnijih pevačica, na neobičan način počela svoju karijeru.

"Jedna sada poznata pevačica pozvala je makroa i rekla je: 'Ja hoću da se probijem. Možeš li da me naučiš kako se radi to i to'. Ne bih da pričam šta je sad tačno tražila, ali to je cela priča", rekao je Keljanović.

"Skoro sam je video i verovatno zna da ja znam ovu priču. Ja nju da sam imenovao, pa ona može da se naljuti kao: 'Ti si mene pomenuo tu i tu lično', ali pošto nisam nema svrhe da se naljuti", zaključio je Nikola.

Pogledajte fotografije slupanog automobila: