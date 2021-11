SUPRUGA MARINKA ROKVIĆA JE PRIRODNA LJEPOTICA! Rijetko je viđamo, a nikada ne biste pogodili čime se bavi! (FOTO)

Posvećena je porodici, ali i uspješna u svom poslu.

Pjevač Marinko Rokvić već decenijama uživa u braku sa svojom suprugom, Slavicom Rokvić. Nemamo priliku da ih često vidimo zajedno u javnosti, ali ova lijepa plavuša uvek je svom suprugu pružala podršku kao i njihovim sinovima, Nikoli i Marku.

Slavica je pisac, koja iza sebe ima veoma čitan roman. U slobodno vrijeme bavi se organskom baštom u dvorištu svoje kuće, a pored toga, posvećena je baka, koja redovno provodi vrijeme sa unucima.

Ona na svom Instagramu kači razne đakonije koje sama pravi, a ponekad joj unuci prave društvo.

Slavica trenutno brine o svom suprugu koji je u lošijem zdravstvenom stanju te je morao da otkaže sve nastupe, a pjevač se požalio i da već mjesecima vodi bitku s bakterijom. Situaciju dodatno pogošava i to što je Marinko imao operaciju ciste, krajem prošle godine, a zatim je dobio i koronu.

"Mnogi su me zvali da idem da nastupam, ali sam morao sve da odbijem zbog zdravstvenih razloga. Supruga je tu uz mene, sinovi takođe. Nisam sad u stanju da pričam, jedva govorim, čujete. Ako možete da me pozovete dok prođe sve ovo, molim vas. Nešto sam stavio u usta i ne mogu dalje da pričam. Moramo sačekati da ovo prođe, pa kada se oporavim, da lijepo pričamo, izvinite", rekao je nedavno Marinko, a njegov sin Nikola je kratko poručio: "Biće on dobro".

