PITALA "ZNATE LI VI KOLIKO JA KOŠTAM", PA OSTALA U BRUSU I TANGAMA! Hit snimak srpske glumice o kojem se i dalje priča!

Danica Maksimović se nije libila da zavodi kao šefica recepcije u filmu "Hajde da se volimo"

Film "Hajde da se volimo" iz 1987. godine je prvi film u kojem je Lepa Brena igrala glavnu ulogu. Društvo na velikom platnu su joj, pored članova benda, pravili i velikani domaćeg glumišta, među kojima su Bata Živojinović i Dragan Bojanić Gidra, a u filmu je cela Jugoslavija bila u prilici i da vidi obnaženu Danicu Maksimović.

Danica i danas pleni izgledom i savršenom linijom, a u tom filmu je čak ostala u donjem vešu kako bi zavela "Baleta" kojeg je igrao Svetislav Goncić.

Jednom prilikom je otkrila i kako se našla u ulozi šefice recepcije u ovom fimu koja se skida kako bi zavela momka kojeg jure sve devojke.

"Ne pravim kompromise, u umetnosti toga nema. Ponekad napravim izlet kao kada me je pozvao producent Raka Đokić. Pozvao me je da učestvujem u filmu "Hajde da se volimo" i za mene je to sve bilo drugačije nego ono što sam radila sa svojim kolegama. Nisam znala šta se od mene traži i ja lepo njima kažem: “Znate li vi da sam ja skupa glumica” i ja lupim cifru koliko želim da me plate, na šta oni odgovore da nema problema. Reditelj sve to lepo ispoštuje. Predivno smo se družili i sve je bilo na jednom profesionalnom nivou", rekla je Maksimovićeva svojevremeno "Blicu".

