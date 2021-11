OTKRIVENO ZBOG ČEGA ANABELA NIJE BILA NA VENČANJU: Luna Đogani konačno progovorila o svemu - "Falila mi je tamo!"

Luna Đogani progovorila o odsustvu svoje majke na njenom venčanju.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/Screenshot/luna_djogani

Luna Đogani nedavno je u emisiji "Zvezde Granda specijal" otvoreno govorila o torturi koju je prošla nakon prve sezone rijalitija Zadruge, a potom je pričala i o svom sadašnjem životu sa suprugom Markom i ćerkom Miom.

Luna je na "ludi kamen" stala u krugu najbližih ljudi, a dosta se komentarisalo to što je čitavoj svečanosti nije prisustvovala njena majka Anabela Atijas.

Svadbenom činu nisu prisustvovali čak ni Markovi roditelji, a jedno vreme se spekulisalo da je Lunina majka u svađi sa zetom, te da je upravo to razlog.

"Mene to što mi se majka nije pojavila na venčanju nije zabolelo, jer je to takav dogovor bio, apsolutno nije da niko nije bio pozvan... Plan je da to bude velika svadba, da svi dođu, ja sam kao mala maštala da imam veliku venčanicu, da ne budem trudna na svom venčanju, da ne budem deveti mesec, da ne mogu da hodam... Sigurno nisam tako planirala svoje venčanje. Planirala sam da tu budu svi moji, Markovi, da slavlje bude do 5 ujutru, da promenim tri venčanice, sve sam ja to tako planirala, ali situacija je bila drugačija", rekla je Luna i dodala:

"Kada je on mene verio nije bila u planu ni korona, ni trudnoća, desilo se tako... Ja nisam želela da moje dete bude vanbračno. Želela sam da se Mia rodi, a da Marko i ja budemo muž i žena, zato je sve to tako bilo ubrzano. Falili su majka, otac, sestre, prtijatelji i to je ono što je falilo da bi sve bilo potpuno, ali to će se desiti... Mi sada planiramo veliko slavlje za Mijin prvi rođendan i mi ćemo nadoknaditi to što nismo mogli tada", istakla je.