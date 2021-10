NIKADA NEĆEŠ VIDETI SINA! Dejanova majka u SUZAMA otkrila kakvu je poruku dobila od snaje - Tu je završena komunikacija 

Dejanova majka, Biljana Dragojević uključila se u program uživo i progovorila o svom odnosu sa sinom i snajom Dalilom.

Izvor: Pink screenshot

Drama oko ljubavnog trougla Dejana-Dalile-Filipa Cara, drma celu Zadrugu, a ljubavnici i Dalilin još uvek zakoniti suprug našli su se u centru interesovanja javnosti.

Nakon što je Dalila supruga prevarila sa Filipom, Dejan je to teško podneo, te je besneo i ruku povredio, a sada se u program uživo uključila njegova majka Biljana Dragojević te otvorila dušu. Dejan je više puta istakao da nije u dobrim odnosima sa svojom porodicom nakon što se oženio Dalilom, a sada je Biljana ispričala sve o njihovom odnosu.

"Kako mogu da se osećam na ovu situaciju, iznenađena sam. Gledajući ovo sve, mislim da im je i od samog početka bilo možda ovako... Ne znam šta da kažem. Nismo mi imali nikakav sukob, niti se svađali ili vređali. Kad su se uzeli, posle toga je bilo priče zašto nas nisu zvali. Mi smo prešli preko toga, dolazili su ovde, mi smo išli u Beoghrad. Počeli su da prave kuću, bili smo u kontaktu, zaćutali su i to je to", Biljana i u suzama otkrila kakvu je poruku jednom dobila od snaje Dalile.

"Samo je ona odjednom meni poslala poruku ''Nećeš više nikada videti sina. Za nas više Veternik ne postoji'' i to je to. Pokušala sam da ih zovem, ali bila sam blokirana. To je bila poruka koja je završila našu komunikaciju. Tri godine nisam ni čula ni videla sina. Mnogo je to teško, kada odgajate dete do dvadesete godine, bude uz vas i onda se samo okrene sve. Sad gledam ovo šta se dešava i ne verujem. Ne bih da se mnogo mešam u sve to, jer ne znam kako će on da reaguje, teško je kad odgajite dete najbolje moguće, a onda se desi nešto da ne znate ni zašto ni kako. On zna da sam ja neko ko komunicira, kod mene nemaju opcije koje ne mogu da se reše. Jedino je sa svojim tatom imao kontakt, koji je sada isto očajan. On nikad nije davao izjave, a sada je šokiran. Prosto ne mogu da verujem šta se dešava", ispričala je Biljana.

"Nebrojeno poruka i poziva imam. Svi koji su bliži meni znaju celu situaciju. Sada se klupko odmotava, ničija nije gorela do zore. Ja nemam uopšte tu dozu mržnje, pogotovo kad je moje dete u pitanju. Ne mogu da podnesem to povređivanje sebe, ne mogu to da gledam, jako mi je strašno. Plašim se da mu u nekom momentu ne padne roletna, da ne učini nešto. Iz ovoga se vidi da on njoj nije mogao ništa nažao da uradi, ne mogu da verujem da ovoliko manipuliše, rekla je Biljana za "Premijeru - Vikend specijal" i dodala da bih sina prvo zagrlila i poručila da izdrži i da ne treba da obraća pažnju na Dalilu.

