POSLIJE SKANDALA SA DVOGLAVIM ORLOM, MISICA IPAK OSTAJE U TAKMIČENJU!

Misica Valentina Petrović i njen nesmotreni potez danima tresu Srbiju, a konačno je donijeta odluka da ostaje u takmičenju i da će u petak predstaviti svoju zemlju u Šarm el Šejku.

Nakon drame koja se već danima odvija oko srpske misice, vlasnica Miss Yu kompanije otkrila je da ipak neće doći do promjena i da će Valentina ostati u daljem takmičenju.

“Nakon iscrpnih razgovora unutar kompanije Miss Yu, i uzimanja u razmatranje svega što se desilo proteklih dana, te konsultacije sa vlasnicima izbora Miss Interkontinental, donijeli smo odluku da predstavnica Srbije Valentina Petrović ipak nastavi sa takmičenjem. Iako je prvobitna ideja bila da se ona vrati sa ovog izbora zbog svog nesmotrenog poteza, sagledavanjem cijele slike došli smo do zaključka da bi tim potezom samo Srbija bila na gubitku. Druga strana, zapravo lobi koji snažno podržava predstavnicu Albanije i predstavnicu Kosova bi postigli svoj cilj i ako ništa drugo, bilo bi moralno pobjednici izbora. U želji da ipak fokus stavimo na ljepotu i lijepe stvari koje ovakvi izbori promovišu, sa Valentinom smo odlučili da nastavimo da se borimo i pokažemo da smo jači od svega što se dešava, tako da je podržavamo svim srcem i želimo joj da postigne što bolji plasman na finalu u petak uveče u Šarm el Šejku”, rekla je Vesna de Vinči.

Podsjetimo, javnost je ostala šokirana nakon što je na društvenim mrežama isplivala fotografija gdje naša predstavnica zajedno sa predstavnicama Crne Gore, Albanije i Kosova, pokazuju dvoglavog orla. Nakon toga Valentina je uputila javno izvinjenje i otkrila da je nasamarena.

“Ovim putem želim javno još jednom da se izvinim narodu i državi zbog nepromišljenih postupaka, gdje sam upala u zamku. Kad smo došli ovdje na takmičenje, misice sa Kosova i iz Albanije su imale poglede ka meni koji nisu bili prijatni. Nakon toga odjednom se sve promijenilo, te su htjele da budu u mom društvu i da se slikaju sa mnom, da se non stop družimo. Odgajana sam kao neko ko ne mrzi druge vjere i nacije te sam njihovo prisustvo prihvatila. Iako sam imala smjernice od bliskih ljudi, prije dolaska na takmičenje, da se čuvam i da se pazim, ipak sam se uplela u njihovu igru i tu tkz. divnu energiju. Prosto sam mislila da nema loše namjere i zaboravila sam na šta su me upozoravali. Sad sam sigurna da je sve bilo namješteno, jer od kada sam podijelila slike na kojima zajedno držimo tri prsta, one su mene blokirale i skinut mi je profil, kako ne bih imala mogućnost da više dijelim te slike. Dok su one u međuvremenu nastavile da plasiraju svoje slike, koje idu meni na štetu, i to tako dozirano, jednu po jednu. Doživljavam veliki pakao ovdje. Cijelo takmičenje i bajka oko toga sada se pretvorila u katastrofu i u pakao”, zaključila je Valentina u “Uranku” na K1 televiziji.

Vrlo brzo iste misice slikale su se i sa podignuta tri prsta, što su albanski mediji dočekali na nož.

