Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon naveo je potrebno uvesti strožije mjere, ali se i osvrnuo na dešavanja sa protesta antivaksera u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

On je naglasio da korona mjere moraju biti mnogo rigoroznije, ali i najavio mogućnost da se kovid propusnice produže na trajanje od 24 sata u Srbiji.

"Ne možemo još da vidimo rezultate jer je tek počela da se primjenjuje ta mjera. Ona je samo uvod u nešto što treba da se sprovodi 24 sata dnevno. To je epidemiološki stav. Da li smo zakasnili sad je besmisleno pričati. Tražimo ove mjere još od proljeća", rekao je član Kriznog štaba u jutarnjem programu Kurir televizije.

Kon je naveo da je epidemiološka situacija takva da su rigoroznije mjere neminovne, kao i da je kovid propusnice trebalo da se uvedu još u julu.

"Ljudi se još nisu organizovali da kontrolišu kovid propusnice, ali mislim da to neće dugo trajati. Rasprava o tome da li je to u skladu sa ljudskim pravima trajala je dugo i protestanti za ljudska prava u ovom slučaju nisu u pravu. Posebno ću im odgovoriti vezano sa sinoćne proteste. Situacija je takva da traži restriktivne i žestoke mjere. Ako mjere budu 24 sata vidjeće se poboljšanje. A to će se uskoro i desiti", rekao je Kon.

Epidemiolog se osvrnuo i na proteste građana protiv kovid propusnica, a koji se već danima održavaju u večernjim časovima ispred Skupštine grada Beograda.

"Moram da budem jasan. Tu se skandiralo da sam ustaša i to veze sa istinom nema. Skandiralo se da sam zlikovac. To takođe veze sa istinom nema, ja sam epidemiolog, zlikovac je virus, a oni su se svrstali uz zlikovca. To treba da im bude jasno. Obraćam se svim građanima Srbije: Ne svrstavajte se uz zlikovce. Skandirali su da sam Mengele, a on se smatra najgorim zlom što postoji, to im zbog porijekla nikada oprostiti neću. Na kraju su skandirali 'uhapsite Kona'. Zašto da me bilo ko uhapsi? Da li je to zbog kovid propusnica? Stava prema vakcina? Ne. Nema apsolutno razloga da me bilo ko uhapsi", istakao je Kon.