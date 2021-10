JANJUŠ SAZNAO DA MU JE PREMINUO DEDA: Obratio se porodici, jednu stvar ne može da prežali (VIDEO)

Produkcija je saopštila Janjušu tužnu vest.

Marku Janjuševiću Janjušu preminuo je deda, a ova vest došla je i do njega u Zadruzi.

Nakon što je saznao tužnu vest, košarkaš se danas obratio porodici i najbližima i izrazio želju da finansira sahranu, ali i rekao da se ovoga najviše plašio u rijalitiju.

"Juče sam saznao da mi je deda preminuo, da je bila i sahrana. Ja nisam znao do sinoć, malo mi je bilo bezveze, iskreno. Malo mi je glupo i što sam se osećao raspoloženo ta dva dana, ali nisam znao. Eto, mojima samo da kažem da mi je jako žao, bio sam vezan za dedu, neočekivano je. To je jedino što nikad nisam želeo da mi se desi ovde u rijalitiju", utučen je bio košarkaš.

Žao mi je što nisam bio na sahrani, ne znam zbog čega, valjda zbog korone. Zamolio bih samo da me izvedu bar sveću da zapalim tu negde, ako ima neka crkva. Da se obratim mojima... Moja tetka, ako može, sve što je vezano za sahranu, voleo bih da finansiram i ako može moja tetka da pošalje moj novac po nekome ili kako već da odnese. Sve što treba da se reši, želim ja to da rešim. I to je moja jedina želja i ne bih voleo da bilo ko drugi rešava osim mene.To je moja jedina želja trenutno", rekao je Janjuš, a Dalila je zaplakala dok je pričao.

"Još jednu stvar da kažem tetki, sve što bude trebalo za Krunin rođendan biće od mene, to je to", dodao je Janjuš čija ćerka je rođena 11. novembra.

Janjuš saznao da mu je deda preminuo Izvor: YouTube/Zadruga Official

Janjušev deda preminuo je pre dva dana, a tokom noći je na njegovom Instagram profilu objavljena njihova zajednička fotografija uz koju su ostavljena tri srca.