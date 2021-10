“NA MENE JE IZVRŠEN PRITISAK SA DVIJE STRANE” Ispovijest Dragane Mirković o prekidu karijere, djeci i dvorcu u kom žive

Pjevačica je otkrila detalje koje javnost nije znala.

Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic

Pjevačica Dragana Mirković i njen suprug Toni Bijelić godinama žive van Srbije, stekli su sve što se može poželjeti, a njihova djeca iako uživaju u luksuzu nikada to nisu isticali niti su željeli da se predstavljaju javnosti. Dragana iza sebe ima bogatu karijeru, a malo ko zna da je u jednom trenutku želela da odustane od pjevanja.

Mirkovićeva je nakon udaje za Tonija pomislila da je vrijeme da se povuče iz javnog života i da se posveti porodici. Međutim, jedna stvar ju je natjerala da ne odustaje i da se i dalje bavi onim što najviše voli i što je obilježilo njen život.

“Najozbiljnije sam htjela da prekinem karijeru kad sam se udala. Pomislila sam - evo, sad je vrijeme za porodicu, to je to. Tada sam pune četiri godine odsustvovala sa scene, smatrala sam da više ne treba da se pojavljujem na estradi”, rekla je pjevačica u emisiji “Jutro” na televiziji Prva, a onda dodala da su je obožavatelji ubijedili da treba da nastavi.

“Na kraju su došli i do broja telefona Tonija, mog muža. Tako je na mene pritisak izvršen sa dvije strane i prosto nisam imala mira. I danas je tako, ja nastupam upravo zato što ne mogu bez svoje publike. Načini komunikacije su se promijenili ali naša veza nije.”

Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic

Dragana se osvrnula i na svoju djecu koja su potpuno zainteresovana za muziku ali ne i za javni život zbog čega je ona presrećna.

“Oni nemaju taj osjećaj i to je divna stvar. Ja sam za njih mama i nikada nisu eksponirali to šta sam ja, čak ne znaju ni svi njihovi drugari. Oni su odrastali bez opterećenja mog imena, tako da jako sam ponosna na sebe, a preponosna sam na njih što nisu imali želju da budu poznati. Marko studira ekonomsko pravo, a Manuela završava akademiju, pa će da odabere studije. Muziku vole iz hobija i jako su talentovani, Marko svira klavir, Manuela gitaru i prelijepo peva, ali za mamu baš je onako kako treba da bude i stvarno sam srećna što živimo lijepim životom”, rekla je Dragana a onda otkrila i kako je živjeti u dvorcu koji izaziva veliku pažnju javnosti.

Ona kaže da je život u dvorcu i te kako lijep, ali se tajno nada da se djeca neće odseliti kada budu trebali da zasnivaju svoje porodice, jer kako kaže, imaju dovoljno prostora da svako ima svoju privatnost.

“Pa lijepo je živeti u dvorcu, da se ne lažemo, ali najljepši je život kada si srećan u svojoj porodici, i to je zapravo dvorac. Ja nisam od početka imala dvorac, nego srećnu porodicu. Bila sam srećna prije dvorca i ne volim kada me gledaju kroz to. Obično djeca odlaze od roditelja, što je normalno, a ja se sve nadam da neće otići, jer svako ima svoje krilo i neće mama njima smetati”, zaključila je pjevačica u emisiji “Jutro”.