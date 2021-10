OBUKAO LUDAČKU KOŠULJU I ZAVRŠIO U BOLNICI: Snimak koji nećete gledati - takmičar zamalo poginuo na snimanju emisije

Džonatan Gudvin, učesnik takmičenja Amerika ima talenat, zamalo poginuo na probi

Izvor: YouTube/America's got Talent/wearethemonks

Mađioničar i iluzionista koji izvodi opasne tačke u američkom Talentu koje uključuju vatru i automobile Džonatan Gudvin, završio je u bolnici nakon probe pred emisiju.

Gudvin je trebalo u poslednjoj emisiji da pobegne iz "ludačke košulje" dok je visio naopačke, a leve i desne strane su bili automobili koji bi se, za tačno određeno vreme, otkačili s kuka o koje su bili okačeni i potom udarili u njega.

Trik je isproban pre emisije, a Gudvin se nije oslobodio na vreme zbog čega su ga automobili udarili, kada su se sigurnosne kuke kojima su bili zakočeni, otpustile.

Takmičar je bio u svesnom stanju, a Hitna pomoć je brzo reagovala. Iz produkcije talent šoua je objavljeno da se i dalje nalazi u bolnici, a sada se oglasio i sam takmičar.

"Pre nekoliko dana moj život je krenuo drugim tokom. Ljubav koju sam dobio od ljudi za koje sam mislio ni da me se ne sećaju bila je ogromna i zapanjujuća. Hvala sima koji su mislili na mene i slali mi ljubav i podršku. To me je spasilo. Bio sam na ivici i uspeo da izbegnem nešto najgore što može da se desi čoveku, ali bez straha, jer me je ljubav sačuvala. Biće dug put oporavka, možda ću napustiti ove gluposti na neko vreme, ali imam još puno toga da ponudim svetu", napisao je Džonatan na Instagramu pored slike iz bolničkog kreveta.

Na Internetu je objavljen i delić snimka s probe na kojem se vidi trenutak kada Džonatan pada, a automobili ga udaraju.