TUGA NA NOVOM GROBLJU - MARKO ŽIVIĆ SAHRANJEN UZ "UMIRU JELENI": Bivša žena i brojne kolege u suzama ispratile glumca

Marko Živić sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu.

Izvor: Kurir/Nikola Anđić

Nakon održane komemoracije u Beogradskom dramskom pozorištu, prijatelji, glumci i javne ličnosti ispratile su Marka Živića na vječni počinak na Novom groblju.

Glumac je preminuo u 50. godini u Beogradu nakon teške borbe s korona virusom, a bio je voljen i cijenjen među kolegama i jedan od omiljenih, uvijek nasmijanih glumaca.

Okupljanje na groblju počelo je nešto posle 13 časova, a među prvima pristigli su Dragan Bjelogrlić, koji je došao je da oda počast prerano preminulom Marku u društvu sina Alekseja i nije mogao da zadrži suze.

Na sahranu je došla i Markova bivša supruga, voditeljka Nataša Pavlović s kojom je bio u braku četiri godine. U ruci je nosila ružu i nije mogla da sakrije suze, a prijateljica ju je držala za ruku.

Na vječni počinak Marka su ispratili: Dragan Bjelogrlić, Sergej Trifunović, Vojin Ćetković, Andrija Kuzmanović, Boda Ninković, Srđan Timarov, Dragan Marinković Maca, Gordan Kičić, Radoš Bajić, pevačica Zorana Pavić i mnogi drugi.

Govor je održao Dragan Bjelogrlić, vidno potresen i slomljen bolom, a Živić je ispraćen uz svoju omiljenu pjesmu "Jeleni umiru sami", grupe Poslednja igra leptira.

Opelo je počelo u 14 časova, a pola sata kasnije krenula je i povorka.

Na prethodno održanoj komemoraciji Marku Živiću u 11 časova u Beogradskom dramskom pozorištu, potresan govor održali su Miloš Biković, Boda Ninković i drugi.

"Marka sam upoznao 2005. godine, radili smo neku novogodišnju tezgu. Sjećam se, jednom smo igrali smo preferans... Taj osmjeh, ta šala, to što je nosio sa sobom kao štit, kao zaštitni znak, to je ono po čemu ću ga pamtiti. U to vrijeme on je napisao, mislim da je bilo 50 godina 'Dadova', jedan kratki akrostih uz napomenu da nije mnogo ponosan na to što piše, rekao je između ostalog Biković u svom govoru.

Komemoraciji su prisustvovali: Petar Benčina, Srđan Timarov, Nebojša Savić, Milorad Kapor, Milica Zarić, Nataša Rejčel Ćosović, Ivan Cerović, Dušan Tomić, Sanja Moravčić, Vuk Tošković, Dejan Lutkić, Vesna Čipčić, Slobodan Boda Ninković, Milica Milša u pratnji supruga Žarka Jokanović, kao i mnogi drugi.

Marko Živić rođen je u Kruševcu, 4. aprila 1972. godine.

Završio je Akademiju primijenjenih umetnosti u Novom Sadu 1995. godine, u klasi profesora Radeta Markovića, a veliku popularnost stekao je kako u pozorištu, tako i na filmu. Bio je u stalnoj glumačkoj postavi u Pozorištu na Terazijama i stalni član Beogradskog dramskog pozorišta. Marko je osvojio mnoge nagrade, a poslednjih godina bavio se i humanitarnim radom.

Glumom je počeo da se bavi još od malih nogu, a 2002. godine je debitovao u ostvarenju "Hotel sa 7 zvjezdica", u kojem je igrao lik Malog Mite.

Preminuo je 14. oktobra u večernjim časovima u KBC "Dragiša Mišović" u Beogradu, nakon višenedeljne borbe s opakim virusom koju je, nažalost, izgubio.

Marka Živića ćemo osim po brojnim ulogama, između ostalih i u filmovima "Montevideo, Bog te video" i aktuelnom "Tomi" u režiji Dragana Bjelogrlića, pamtiti i po odličnom smislu za humor, talentu za pjevanje, ali i iskrenosti kojom je odisao kad god je bio pred kamerama i iza njih. Pamtićemo ga i po dječačkom osmjehu koji je imao čak i u najtežim danima.