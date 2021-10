KOŠTALA ME 60.000 EURA, PLAĆAO SAM OPERACIJE, DIPLOME… Rialdu ispljuvao bivši muž, a evo kako je NEKAD izgledala (FOTO)

Nakon što je priznala da je trpjela nasilje, isplivala još jedna teška priča o pjevačici.

Bivši muž Rialde Karahasanović, Alija Lokvančić jednom prilikom ispričao je za medije da je tokom petogodišnjeg braka sa pjevačicom finansirao njenu karijeru, hiruške zahvate, kupovao joj diplome, ispunjavao razne hirove, a da je “postao” nasilnik i kriminalac tek kad je saznao za njenu ljubavnu afere.

Rialda, pjevačica i bivša rijaliti učesnica, doživjela je veliku neprijatnost kada ju je udario bivši dečko Kenan Tahirović, a ni bivši muž nije je štedio.

"Što se tiče jadnice koja je preko noći dobila krila i preletjela ganicu, nadam se da će i dobiti onoliko lajkova koliko je zamislila na očajničkom statusu o privatnom životu i "prljavom vešu". Sve je svedeno na pažnju, lajkove, preglede i to ona vidi kao jedine dokaze da je ljudi vole. Sama je izabrala "nasilnika i kriminalca" i istog tog košala skoro 60.000 eura uloženih u samu karijeru. Mnogi dokazi postoje, od televizija do autora, tekstopisaca, pa do kamermana, šminkera, fotografa i ostalih saradnika kojima sam do dan danas izmirivao Rialdine dugove, svaki dan saznavajući za novi. Sjećam se dobro nje i proplakanih noći (u vreme njenog TV takmičenja) radi grudi koje su joj "visile do pupka" i silnih negativnih komentara na njen fizički izgled po portalima i mrežama. Između ostalog i taj zahvat je jedan od živih dokaza mog ulaganja u njenu karijeru.... Od prvog dana kako je ušla u moju kuću na raspolaganju joj je bila čistačica, hranili smo se po restoranima, tako da nije bilo potrebe za kuvanjem, a ni čišćenjem. Došlo je do toga da je svoje gaće ostavljala po podu čekajuci čistačicu da ih pokupi. Tada nisam bio ni "kriminalac", ni "nasilnik", ni ništa nego sam bio Alija i prava ovca za šišanje", naveo je on tada.

Pogledajte kako je Rialda izgledala prije svih korekcija:

Podsjetimo, Rialda je jutros gostovala u Jutarnjem programu Kurir televizije i tom prilikom otkrila detalje o Kenanovom nasilju.

"Rekao mi je da sam djevojka lakog morala. Ja sa rekla da ako je narod u pravu za to što kažu za mene, onda su u pravu i za njega, a kažu da je druge seksualne orijentacije i da ima odnose koji nisu normalni. On se na to okrenuo ka meni i pljunuo me u lice, nakon toga me je udario. Nije on mene refleksno udario. Da je on izašao i priznao šta se desilo, ja ne bih govorila o tome sad. Ja moram da ispričam svoju istinu", pričala je ona.