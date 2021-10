TEODORA KUPILA STAN U BEOGRADU, PA ZAPALILA KOD DEČKA! Priznala da je o tome GODINAMA sanjala, obratila se i hejterima!

Teodora Džehverović je konačno ispunila sebi želju.

Teodora Džehverović je otputovala iz Srbije radi američke turneje koju imma u narednom periodu, a tamo je čeka i dečko Nino Ćelebić, za kojeg se prehodnih dana spekulisalo da više nije u ljubavi s atraktivnom pevačicom.

U Ameriku je otišla srećna što će biti bliže košarkašu s kojim je u vezi već duže vreme, ali i zbog toga što je u Srbiji ostvarila svoj naveći san - da kupi stan u Beogradu.

Pevačica je otkrila da joj je ovo bila najveća želja i prvi put je o tome pričala.

"Ne želim da se hvalim, ali meni je to bila velika želja. Ujedno i veliki pritisak. To je krov nad glavom koji me danas, sutra čeka, i tu je bez obzira na sve. Neću da govorim na kojoj sam lokaciji, ali ne mogu da krijem sreću da se dešava nešto po tom pitanju", izjavila je Teodora.

Njen dečko Nino se nalazi već neko vreme u Južnoj Americi, gde je otišao radi poslovnog angažmana, a Teodora je u nekoliko navrata priznala da joj veoma nedostaje, ali da veruje da će njihova ljubav pobediti i ovu razdvojenost.

"Olakšavajuće je to što će moja i njegova zona sada biti približnije, jer idem na turneju po Americi. Dok sam u Srbiji ja kad krenem na spavanje, on tek tada ustane. Tako da ću tih 20 dana na turneji biti bliža njemu nego ovde. Teško je što smo razdvojeni, ali oboje imamo svoj put i ja ga podržavam u tome. Otići ću kod njega posle zimske turneje. Jedva čekam da vidim njega i Brazil ujedno. Tamo je leto i biće mi divno. Fali mi njegov zagrljaj, lepa reč. Kada ti neko nije u blizini ume da bude tužno, ima momenata kada mi bude loše", priznala je.

Nedavno je u porodici imala veliko slavlje, budući da se njen brat Sava oženio, a njegova veza s mlađom Adrianom Kadar dugo je bila na meti kritika zbog razlike u godinama.

"Meni je na svadbi bilo odlično, jer nikome, ni u jednom trenutku, nije bilo dosadno. Svi su uživali, čak i ja koja ne slušam tu vrstu muzike, ali me je ponela atmosfera. Ljudi su napravili pompu oko svega toga. Svadba kao svadba, njih dvoje su sami po sebi posebni. Ne iznerviram se zbog sebe, nego više zbog svojih roditelja. Smešno mi je komentarisanje ljudi kako je to trebalo sve da izgleda? Napravi svadbu ti kako hoćeš. Sad ja tebi treba da se govorim kako ćeš ti napraviti svoju svadbu. To je jako ružno", rekla je Teodora Džehverović.

O tome šta misli o negativnim komentarima kojima je često izložena, rekla je sledeće:

"To je odlika zvezde. Nema tu sredine. Ja sam se navikla na to. Moraš da oguglaš na razne stvari. Čovek se navikne i mora tako. Ostala sam jaka u glavi, sebi sam rekla da sam jača od svega toga. Mi ljudi smo prokleti. Toliko imam podrške, toliko fanova, prva mogu da se pohvalim gde god da sam otišla da mi ljudi govore koliko podrške imam i onda se neki uhvate za ono što je najružnije".