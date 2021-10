TARA SIMOV SMUVALA KOŠARKAŠA PARTIZANA?! Igrao u NBA, pa završio na snimku gdje je drži u krilu - pljušte lajkovi!

Tara Simov preboljela rijaliti vezu s Alenom?

Izvor: Instagram/tarasimov/MN Press

Rijalitii učesnica i bivša djevojka repera Nenada Aleksića Ša Tara Simov, navodno je započela ljubavnu vezu sa košarkašem Alenom Smailagićem.

Prema navodima izvora bliskog paru, oni se dugo poznaju, ali se ljubav među njima rodila nedavno.

Bivša učesnica "Zadruge" na svojim Instagram storijima redovno objavljuje fotografije i snimke na kojima krije lik muškaraca, a izvor za "Kurir" tvrdi da je riječ o poznatom sportisti, koji je karijeru gradio i u Americi.

"Tačno je da je između njih ima nešto više od prijateljstva. Upoznali su se u klubu gdje je svako bio sa svojim društvom, a poslije su zajedno otišli na after parti, gdje su se i smuvali. Simpatije su pale na prvi pogled, a na jednom Tarinom storiju vidi se kako mu sjedi u krilu. Ona je odmah nakon što su stupili u odnos počela da kači i njihove zajedničke snimke, kao i one iz njegovog automobila, ali mu uvijek vješto prikrije lice emotikonom srca. Dan nakon što su se smuvali, vozili su se do kasno u noć, a sa njima su bili i njeni psi koje je, takođe, objavila na storiju dok su ih mazili. On je odlijepio za Tarom, iako je sve krenulo iz zabave", rekao je izvor blizak košarkašu.

Oni se od nedavno prate i na društvenoj mreži Instagram, gde Tara svakodnevno lajkuje njegove slike.

Tara Simov je sredinom godine diskvalifikovana iz rijalitija Zadruga zbog nasilnog ponašanja, a nedavno je riješila i da se oproba u muzičkim vodama.

Pogledajte slike iz njenog prvog spota!