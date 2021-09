NIKAD NIKOG NEĆU VOLJETI KAO NJEGA! Tara Simov priznala na kog bivšeg je i dalje slaba - On o meni ima najgore mišljenje

Tara Simov je otkrila prema kom bivšem momku i dalje ima emocije.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Iako je iza nje burna veza i još burniji raskid s Nenadom Aleksićem Ša, nekadašnja učesnica Zadruge Tara Simov priznala je da je u životu najviše voljela drugog momka.

U pitanju je Mateja Matijević, kojeg je sada prokomentarisala i o njemu rekla sve najbolje.

"Što se tiče Mateje, on je neko koga sam ja najviše voljela, nikad u životu neću voljeti nekog kao Mateju, to je neka posebna vrsta ljubavi. Sve što sam preskočila u djetinjstvu, te neke tinejdž godine, ta neka zaljubljivanja, simpatije... Sve to što je trebalo sa 15-16 godina proživim, ja sam sve to proživjela s njim u Zadruzi. On baš zauzima veliki dio mog srca i rekla sam da ću uvijek biti tu za njega", ispričala je Tara, koja se nedavno srela oči u oči s Anđelom Vešticom.

"Ne mogu da kažem da ga i dalje volim u emotivnom smislu, da bih s njim uplovila vezu, to nešto što smo mi imali ostalo je u Zadruzi 3. Mateja bi mnogo gore stvari pričao o meni, ima mnogo gore mišljenje o meni nego što ga javno iznosi. U neku ruku mogu to da razumijem. Međutim, neki komentari su bili sasvim bespotrebni s njegove strane", dodala je.

Mateja Matijević

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Bivša zadrugarka otkrila je i da li su i dalje u kontaktu.

"Čuli smo se preko nekih zajedničkih kontakata, pokušavala sam da dođem do njega, jer sam čula da me je njegova majka tužila za neke javne prijetnje, ali meni nikad nije stigao poziv niti bilo šta tog tipa. Oko toga sam se raspitivala, ali za druge stvari, ne. Nismo se uopšte susretali", izjavila je Tara Simov u emisiji "Pitam za druga".