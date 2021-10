ANA BEKUTA PROGOVORILA O KARLEUŠI I CECI - S JEDNOM NIJE PRIČALA 6 GODINA! Otkrila i šta joj nedostaje u Zvezdama Granda

Ana Bekuta je otvoreno govorila o koleginicama.

Izvor: youtube/printscreen/Zvezde Granda

Ana Bekuta je tokom takmičenja Zvezde Granda imala priliku da godinama sarađuje s Jelenom Karleušom, a sada i sa Cecom Ražnatović koja je došla na njeno mesto u žiriju.

Ovo je bio "transfer godine", a utisci se i dalje sležu, pa je i Ana Bekuta nakon nesporazuma sa Cecom iz 2015. godine otkrila šta misli o koleginici i u kakvim su odnosima tokom snimanja.

Takođe je priznala i da joj nedostaje Jelena, za koju ima samo reči hvale.

"Nema nikakvih čarki između Cece i mene, sve je mirno. Šalimo se na svoj račun i uspevamo da napravimo najgledaniju emisiju. Nedostaje mi Karleušin duh, njen smisao za šalu, duhovitost...zaista mi nedostaje. Ona je oduvek rušila tabue i ja je smatram veoma hrabrom ženom, jer ume jasno i glasno da vam stavi do znanja šta misli. Tako da svi komplimenti za nju. Ne ulazim u to da li je golišava ili nije, to je njen način da opstane u ovom svetu šoubiznisa, kako bi ona to rekla. Ja joj ništa ne zameram, jer je ona jedan dobar i divan čovek", izjavila je Ana Bekuta, a prenosi Kurir.

Pevačicin partner Milutin Mrkonjić nije bio na njenom poslednjem nastupu, jer zbog zdravstveih problema koje je imao ovog leta treba da odmara.

"Mrka malo odmara, imao je letos jednu intervenciju koja je lepo prošla i sad mora da prođe jedan period mirovanja i da bude u kućnom "pritvoru". Kao da je u pritvoru, on to tako doživljaa. On bi voleo da ima negovateljicu, ali to neće moći preko mene, ja sam njemu sve! I negovateljica kad treba", rekla je pevačica u svom duhu, uvek raspoložena.