ANA NIKOLIĆ U KRILU OŽENJENOG DEJANA! Nećete vjerovati čime se bavi, a priča se i da mu je ZABRANJEN ulazak u Njemačku! 

Dejanova supruga sve otkrila.

Izvor: Instagram/ananikolic_official

Ana Nikolić nedavno je na svom Instagramu objavila sliku na kojoj sjedi izvjesnom muškarcu u krilu što je sve odmah zaintrigiralo. Kako je otkriveno u pitanju je Dejan Nikolić, a kako su mediji prenijeli njih dvoje su bliski, te se često mogu vidjeti zajedno po klubovima i restoranima.

Njih dvoje su se upoznali prije nešto više od mjesec dana preko zajedničke prijateljice, a za medije se oglasila i njegova supruga Valentina, s kojom je proveo 12 godina. Otkrila je da Dejan radi kao električar u Njemačkoj. Prema njenim riječima, ona je više puta pokušala da stupi s njim u kontakt kako bi se razvela, ali bezuspješno.

"Dejan Nikolić, čovjek u čijem krilu se slikala Ana Nikolić, moj je suprug, zakonski još uvijek. Ni sa mnom, ni sa djecom već dva mjeseca nije u kontaktu. Život mu je poput Aninog, tako da su se našli u čaši. Radi kao električar u Njemačkoj. On ima pravo na svoj život, ali neka se prvo razvede. Mi nismo zvanično razvedeni, pokušavam da dođem do njega kako bi potpisao sporazumni razvod, ali mi se ne javlja na telefon. Čak ni njegova porodica nema kontakt sa njim. Uznemirena sam, ovo je šok za mene. On dva mjeseca nije vidio djecu. Iz vanbračne zajednice sa ženom prije mene ima još jedno dijete", rekla je Valentina, koju najviše brine kako će ova afera uticati na njihovu djecu.

S druge strane, izvori tvrde da zapravo njih dvoje ne žive zajedno već dvije godine, ali da do razvoda nije došlo zbog neslaganja oko podjele imovine. Dejan smatra da Valentina traži previše.

Kako saznaje Kurir, Dejanu je navodno trajno zabranjen i ulazak u Njemačku. Prema riječima izvora, Nikolić je u toj zemlji godinama radio, ali su mu državni organi lupili veto na ulazak. Navodno je zbog ilegalnih poslova postao je persona non grata.

Iako je podigla prašinu objavom sa ovim kontroverznim biznismenom, Nikolićeva se i dalje ne oglašava niti objašnjava u kakvom su njih dvoje odnosu.

