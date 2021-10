POMEN BORI DRLJAČI BEZ KOLEGA SA ESTRADE: Pevačev sin otkrio RAZLOG, pa sa knedlom u grlu govorio o ocu!

Vladimir Drljača, sin Bore Drljače govorio o ocu u emisiji.

Izvor: MONDO/Kurir tv/screenshot

Bora Drljača preminuo je 11. oktobra 2020. godine, a njegovi najbliži okupili su se godinu dana kasnije na Bežanijskom groblju kako bi obeležili ovaj datum.

Ovim povodom okupio se najuži krug ljudi, među kojima se našao i Borin sin Vladimir, a mnogi su primetili da se od pevačevih kolega sa estrade pojavila samo pevačica Milena Plavšić.

Borin sin, Vladimir Drljača gostovao je na Kurir televiziji, te otkrio i zbog čega je estrada izostala sa godišnjeg pomena:

"Godinu dana brzo prođe, juče je bio posebno tužan dan, okupili smo se na groblju. Bilo je nekoliko Borinih kolega i koleginica. Pošto je bilo loše vreme, nisam želeo da forsiram i da obaveštavam ljude", rekao je on u "Pulsu Srbije".

Bore Drljače s emnogi sećaju kao velikog veseljaka koji osmeh sa lica nikada nije skidao, a Vladimir kaže da ništa drugačiji nije bio privatno.

"Nije bio drugačiji privatno. On je bio to što jeste. Što se tiče profesije, našao se sto odsto. I kod kuće je bio običan, nije bio nametljiv. Bio je skroman i čovek iz naroda. Mislio sam da će da peva do stote. Uvek je bio vitalan i zdrav, ali ga je bolest stigla", dodao je on.

