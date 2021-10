SAMO SAM IZGUBILA VREME S NJIM - INDI PROGOVORILA O RASKIDU: Pričala da je srećna, a sad ga nazvala MANIPULATOROM!

Indira Aradinović se osvrnula na nedavni raskid.

Izvor: Instagram/indy_ara_indira

Pevačica Indira Aradinović Indi vodila je borbu za život nakon operacije smanjenja želuca i izborila se, a nakon toga se na scenu vratila mršavija i zgodnija nego ikad.

Indi je sada zadovoljna novih izgledom; promenila je i garderobu, ali i frizuru, pa je na društvenim mrežama veoma aktivna i zadovoljna u svojoj koži.

"Promenila sam se, ali ne previše. Ono najbolje sam ostavila kod sebe, mislim da sam samo dobila ono što zaslužujem. Odličila sam da se ljudima koji me prate odužim nekim velikim hitom. Ja sam bila srećna što su me prihvatili i sa viškom kilograma, ali ja nisam bila srećna, želela sam promenu", izjavila je pevačica.

Nedavno je okončala vezu, iako je izjavljivala da je srećna i činilo se da će potrajati. Kako kaže, sada nije zaljubljena.

"Naravno, meni samo nije jasno što se to još uvek ne dešava. Zaljubljena nisam, bila sam, to je prošlo. U tom momentu sam bila srećna, ali ako čovek nije srećan, odnos automatski treba da se prekine. Žena može da bude srećna i sama, a kada nije srećna u odnosu treba da napusti vezu", rekla je pevačica.

"Žene me uglavnom ne vole, ali jake i ostvarene me vole. Teško je naći kvalitetnu osobu za provoditi vreme. Smeta im moj stav, to što znam šta hoću, šta neću. Poslednji partner je manipulisao mojim emocijama, samo sam izgubila vreme. Nema kompromisa u ljubavi, ili se desi ili se ne desi, ja sam sve dala. Nikada nisam opraštala prevaru, tačnije nisam ni bila prevarena da ja znam", zaključila je Indi u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Pogledajte kako danas izgleda: