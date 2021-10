RAZVELA SE OD KOŠARKAŠA, A I DALJE ŽIVE U ISTOJ KUĆI! Katarina još uvek s bivšim mužem - Rekla sam mu "gde ćeš sad"?!

Katarina Sotirović otkrila da situacija u njenom domu izgleda kao epizoda serije "Ljubav, navika, panika"

Izvor: Instagram/sotirovicka

Pevačica Katarina Sotirović pre godinu dana se razvela od supruga, košarkaša Aleksandra Rašića.

Katarina je otkrila da je sa bivšim suprugom, s kojim ima dvoje dece, ostala u lepim odnosima, ali i iznenadila kada je u jednoj emisiji otkrila da i dalje žive zajedno.

"Znate li seriju "Ljubav, navika, panika", Mića i Vera su razvedeni, ali žive zajedno, e tako Sale i ja sada, živimo zajedno oko 3 meseca. Svi nas pitaju: "Jeste se pomirili?" ja kažem da nismo, nego čovek treba da se preseli u svoj stan, a taj stan se renovira od parketa do plafona i dok se sad sve to ne završi on je kod nas. Kažem mu: "Gde ćeš sad po stanovima, mi smo porodica još uvek bez obzira što smo razvedeni", rekla je pevačica u emisiji "Grand magazin", a onda otvorila dušu i priznala da joj je razvod teško pao, iako je sa suprugom ostala u dobrim odnosima.