MISLILA SAM DA NEĆE STATI DOK ME NE UBIJE: Pevačica je morala da se povuče iz javnosti, a evo kako DANAS izgleda (FOTO)

Nema šanse da biste je prepoznali.

Izvor: Printskrin/YouTube

Pevačica Nataša Đorđević se na sceni pojavila 1999. godine i stekla veliku popularnost hitovima, ali dešavanja u njenom životu naterali su je da na vrhuncu popularnosti napusti scenu. Svemu tome kumovao je njen bivši suprug Goran.

Ona je jednom prilikom otvorila dušu i iznela potresne detalje o incidentu sa bivšim mužem koji je, kako je ona ispričala, 2010. godine pokušao da je ubije.

"Vozila sam mamu kod lekara i u povratku sam primetila da me Goran, s kojim sam raskinula još pre godinu dana, prati. Počela sam da bežim vozeći sporednim ulicama i na kraju sam pomislila da sam bezbedna i krenula kući. Nisam ni sumnjala da će doći pred stan u kojem živim i pokušati da me napadne. Kada sam parkirala pred zgradom, mama je izašla iz automobila, dok sam ja tražila mesto da se parkiram. Tada je Goran iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom", rekla je Nataša tom prilikom za domaće medije i nastavila:

"Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli, a on je prestao da juri za mnom kada sam se približila policijskoj stanici u Mirijevu", ispričala je pevačica.

Izvor: Printskrin/YouTube

Njoj je cela ova situacija teško pala jer sa Goranom ima sina za kog je morala da se bori. Ona se godinama ne pojavljuje u medijima, i dalje se bavi muzikom ali iza kamera.

