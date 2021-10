TRAGIČAN ŽIVOT ZADRUGARKE: Danas je ostala bez oca, a prije dvije godine zadesila ih je bol od koje se nisu oporavili

Porodica zadrugarke se već dvije godine bori sa tugom.

Izvor: Instagram/printscreen/olga__volh

Otac aktuelne zadrugarke Olge Margitić pronađen je mrtav u svom stanu na Zvezdari, danas 6.oktobra, u Beogradu u naselju Zvezdara potvrđeno. Ovo, nažalost, nije prva tragedija u porodici Margitić. Olgica je prije dvije godine ostala bez majke a taj gubitak teško je podnijela cijela porodica.

"Prije dvije godine Olgici je preminula majka nakon teške borbe sa karcinomom. Bili su neutešni. Taj tragični događaj su Olga i njena sestra teško podnijele ali su se nekako trudile da nastave dalje, posvetile su se poslu. Sa druge strane, otac se nije mirio sa činjenicom da je ostao bez supruge. Toliko ga je pogodio njen prerani odlazak da se poslije njene sahrane razbolio", govori dobro obavješten izvor i dodaje:

"Imao je problem sa crijevima zbog čega je i operisan. Pored problema sa stomakom, bio je sklon depresiji sa kojom se takođe borio. Olgica i njena sestra su stalno pazile na njega. Vodile su ga kod najboljih doktora, liječile ali se stanje nije popravljalo", završava priču izvor.

Olga je živjela sa ocem sve do ulaska u "Zadrugu 5", a on se borio i sa činjenicom da mu je ćerka otišla u rijaliti, budući da je to teško prihvatao.