Krivična prijava podnijeta je i protiv šest osoba koje su se predstavljale kao vlasnici zbog gradnje bez dozvole i navođenja na ovjeravanje neistinitih dokumenata

Podgorička policija uhapsila je urbanističko građevinskog inspektora V.R. (55) zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Podnijeta je i krivična prijava protiv šest osoba – R.K. (43), D.K. (72), V.D. (51), R.K. (38), H.Lj. (64) i S.K. (45), zbog sumnje da su izvršili više krivičnih djela.

“Urbanističko građevinski inspektor V.R. je, kako se sumnja, u periodu od januara do aprila tekuće godine, ovim licima omogućio da obave značajne radove na objektu, propuštajući više službenih radnji koje je bio dužan i u obaveti izvršiti, na koji je način izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret”, navode iz policije, kako prenosi CdM.

Šest osoba protiv kojih je podnijeta krivična prijava se na teret stavlja krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje jer su bez dozvole državnih organa vršili radove na objektu, a legitimisali su se pred nadležnim organima kao vlasnici djelova objekta ili investitori.

“Nadalje, terete se i za krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, jer su se lažno predstavili kao vlasnici djelova objekta, pri čemu je R.K. (43) u aprilu 2024. godine, nastavio radove i nakon postavljanja table o zabrani radova, čime je počinio i krivično djelo skidanje i povreda službenog pečata”, kažu u policiji.

Policijski službenici su u postupku do podnošenja krivične prijave došli do sumnje da su prijavljeni počinili krivična djela na način što su angažovali jedan privredni subjekat, u cilju snimanja objekta, i pri tom se legitimišući kao vlasnici djelova objekta iako za to nemaju nikakav zakonski osnov, navedeni akt koristili u pravnom saobraćaju, kako bi se pred nadležnim organima legitimisali kao stvarni vlasnici.

“Službenici Sektora za borbu protiv kriminala će nastaviti intezivne aktivnosti na suzbijaju nezakonitosti u svim oblastima nadležnosti, sa posebnim fokusom na korupciju u državnim organima i organima javne i lokalne samouprave, te preduzeti aktivnosti na identifikaciji lica koja vrše građevinske radnje suprotno zakonskim propisima”, zaključuju u policiji, prenosi CdM.