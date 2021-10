IMA DA PADNU GLAVE, PROŠLA SAM KAO SEVERINA! Muž je ucenjivao i tražio joj 100.000 € - Saznaće se PRAVA ISTINA!

Selma Bajrami će uskoro otkriti celu istinu, posle burnog razvoda i borbe za starateljstvo.

Pevačica Selma Bajrami, koja je tokom godina potpuno promenila izgled, već godinama vodi borbu oko starateljstva nad sinom Darisom, a od bivšeg supruga Muje Musića razvela se 2016. godine.

Razvod je bio buran i ozvaničen posle dve godine agonije, a pevačica je jednom prilikom za medije istakla da ju je muž navodno ucenjivao i tražio joj 100.000 evra za sporazumni razvod.

"Preživela sam kako fizičku, tako i psihičku torturu i raznorazna poniženja. Teške uvrede je nastavio da koristi i tokom procesa samog razvoda. Najviše me boli što mi se sveti preko sina Darisa. On ima pravo da ga viđa dva puta u mesecu, ali često ume da ga zadrži duže kod sebe i vrati ga trećeg dana", izjavila je tada za "Alo".

Selma je sada najavila da planira da napiše knjigu u kojoj će otkriti pravu istinu o torturi koju je preživljavala.

"Borba za starateljstvo još je u toku. Zbog pandemije korona virusa proces je bio obustavljen. Nadam se da će to ove godine biti napokon završeno. Imam u planu da napišem i knjigu o svom razvodu, o svemu što se dešavalo, ima da padnu glave, želim da ljudi saznaju pravu istinu. Moj slučaj je sličan Severininom, ako ne i identičan", izjavila je pevačica.

Progovorila je i o rijalitijima i istakla da nikada ne bi bila deo njih.

"Što se tiče rijalitija, o tome nemam nikakvo mišljenje, to ne gledam i ne pratim. Ko voli, nek’ izvoli. Ja sam dobijala nekoliko puta poziv da uđem u rijaliti, još u periodu kada je bila aktuelna Farma. Sve sam pozive odbila, to nije za mene i nikada ne bih pristala da budem deo toga. Nema tih para za koje bih pristala da učestvujem u rijalitiju. Možda bih došla da otpevam neku pesmu i to je to", priznala je Selma.

Poznato je da je Selma poslednjih godina znatno promenila izgled zahvaljujući plastičnim operacijama, ali i dalje ponosno peva "Kakvo telo Selma ima".

