MONSTRUM U SOBI BEZ TOALETA I TELEVIZORA: Otac, koji je ubio troje dece, prebačen iz zatvora na odeljenje psihijatrije!!

Austrijanac Harald Kopic (56), koji je ubio svoje troje dece, nije više u samici zatvora u Remetincu. On se od kraja prošle nedelje leči u Bolnici za osobe lišene slobode u zagrebačkoj Svetošimunskoj na rubu maksimirske šume.

Kako piše "Jutarnji list", Kopica su smestili na odeljenje psihijatrije. Sam je u sobi na prvom spratu glavne bolničke zgrade. Sve vreme je pod nadzorom lekara i pravosudnih policajaca i snima ga kamera visoke rezolucije. Ako i pokuša nešto da napravi, tamo im je dozvoljeno da ga vežu za krevet. U sobi nema sanitarni čvor, televizor i ne sme da dobija dnevne novine. Njegov advokat Marko Ivica, kojeg su mu dodelili po službenoj dužnosti, tek treba da se čuje s njim.

"Obavešten sam da je u Bolnici za osobe lišene slobode, ali još se nisam čuo s njim. Iz policije su me zvali da bi kroz dan ili dva opet trebalo da bude pretraga stana ili uviđaj u Mlinovima kojem bi on trebalo da prisustvuje, ali to treba videti s bolnicom", rekao je advokat za Jutarnji.

Za Kopica se do sada jedino raspitivala austrijska ambasada s obzirom na to da je njihov državljanin.

Da podsetimo, Kopic se tereti da je prošlog meseca u Zagrebu u unajmljenom penthausu u kojem je stanovao ubio svoje troje dece. Kako je rekao, to je uradio jer ga je ostavila žena i jer nije imao više novca da se izdržava. Nakon toga pokušao je da se ubije popivši veću količinu lekova, ali su lekari uspeli da ga spasu. Pre zločina ostavio je svojevrsno oproštajno pismo na društvenim mrežama, koje su videli i njegovi poznanici te alarmirali policiju.

