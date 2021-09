Obdukcija nije dala odgovor na ključno pitanje o smrti troje djece, sedmogodišnjih blizanaca i četvorogodišnjeg dječaka, koje je u noći s petka na subotu u Zagrebu ubio njihov otac, Harald Kopic.

Istraga je prvo pokazala da su djeca ubijena tako što ih je otac ugušio, ali je sve vjerovatnija verzija da je za smrt ključno bilo trovanje, vjerovatno tabletama.

Ipak, na tijelima troje ubijene djece nađene su povrede od gušenja, pa istraga sumnja da je otac djecu i otrovao i gušio. Moguće je i da je kod neke od djece smrt nastupila trovanjem, a kod neke gušenjem.

Sve bi to trebalo da utvrdi toksikološko vještačenje dece koje je naređeno. Pored pitanja šta je bio neposredni uzrok smrti djece, policajci će u danima koji slijede tražiti odgovore na pitanja šta je osumnjičenog natjeralo na ovakav zločin, da li je sve planirao, ali i da li je bio pod uticajem sredstava koja bi pomutila njegovo rasuđivanje.

Ubica Harald Kopic je u međuvremenu i dalje na bolničkom liječenju i tek treba da bude ispitan.

"Pacijent je smješten na jedinicu intenzivne njege i pod konstantnim je nadzorom policije. Nije životno ugrožen, sve životne funkcije pacijenta su stabilne, i dalje je pri svijesti", naveo je direktor KBC-a Sestre milosrdnice, dr. Davor Vagić u kratkom saopštenju medijima.

Dodao je da se otpuštanje pacijenta (56) iz bolnice očekuje u sledeća dva dana. Svoju izjavu otac ubica još nije dao policiji. Od trenutka buđenja do danas u bolnici nije progovorio ni riječ. Zvanično još nije uhapšen.

"Onog trenutka kad ljekari procjene da je njegovo psihološko stanje zadovoljavajuće, da on može da prati tok postupka, odnosno da je procesno sposoban, on će biti predat u pritvor, odakle će sigurno predložiti sudiji istrage određivanje istražnog zatvora", objasnio je advokat Krešimir Škarica.

ŠTA SE DESILO KOBNE NOĆI

Djeca su za vikend bila sa ocem jer mu ih je u petak ostavila bivša supruga, koja je otišla na poslovni put u Dubrovnik. Oko ponoći je Kopic, sumnja se, spremio djecu za spavanje, ali prije toga im je svima dao "koktel" raznih tableta i ljekova. Prema informacijama Večernjeg lista, djeca, ili neka od njih, ipak se počela da se bude, a Kopic je tada počeo da ih guši.

Još se ne zna od čega su mališani tačno umrli i da li im je presudilo gušenje ili ipak trovanje, kako sve više vjeruju vještaci. Kada se uvjerio da nijedno od troje djece više ne diše, jedno po jedno ih je uzeo u naručje i odneo na kauč u dnevnom boravku. Položio ih je jedno pored drugog i oko njih poslagao njihove omiljene igračke.

Jeziva scena dočekala je policajce koji su izašli zbog dojave o mogućem samoubistvu. Nedugo nakon ponoći, 56-godišnji Austrijanac objavio je neku vrstu oproštajnog statusa na Fejsbuku i Instagramu.

"Zbogom svima, otići ću jer više ne mogu. Ljubav mog života ostavila me jer je moja bivša žena bila jako loša prema njoj i nemam novca. Sve što sam pokušao u zadnjih godinu i po nije me vratilo na posao, čak mi ni braća iz masonske lože nisu mogla da pomognu, na kraju mi nisu ni odgovarali na pozive. Samo su mi prijatelji Manfred, Roland i brat Helmut pomogli koliko su mogli. Sada sam došao do kraja. Zato, zbogom", napisao je na engleskom jeziku.

Taj status uočio je neko od njegovih poznanika, pa odmah obavijestio policiju, koja je krenula u njegov stan. Ali, ovo se pokazalo kao prekasno.

Policajce je šokirala stravična scena zločina. I iskusnim službenicima zakona ovo je bila jedna od najstrašnijih scena koje su ikada vidjeli, piše Index.hr. Zbog svega će policajcima koji su bili na mjestu jezivog zločina trebati psihološka pomoć, rekli su juče iz zagrebačke policije.