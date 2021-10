NISAM JE TUKLA, SAMO SAM JE MALO GURNULA! Zorica o skandalu s ljubavnicom bivšeg muža - "Sama je UPALA U REKU!"

Pevačica Zorica Marković otkrila da je muž vara kada je sin imao 2 godine

Izvor: Youtube/AmiG Show/screenshot

Zorica Marković pevačica koju smo poslednjih godina imali prilike da gledamo u brojnim domaćim rijalitijima, nikada nije krila da je ostavila muža jer ju je varao.

Kolale su priče da je "uletela u sobu i uhvatila ih na delu", a potom pretukla ljubavnicu, ali je sada rekla da ju je "samo malo gurnula".

"Tada sam se osećala užasno. To je kao da osećate bes i tugu u isto vreme. Moj suprug je živeo jedan boemski život, i sada ga živi, a ja sam se trudila da to maksimalno razumem. Ipak on je to uradio, nikad nisam razumela zašto, jednostavno nije bilo potrebe za tim, živa smo bića od krvi i mesa i grešimo, ali je njegovo ponašanje mene svakako povredilo. Naš sin tada je bio mali, imao je svega dve, tri godine i roditelji su nam oboma bili bolesni, taj nemili događaj svakako je došao u lošem trenutku", rekla je Zorica i nastavila:

"Nismo se potukle ili tako nešto, jednostavno sam je gurnula u prolazu, ali je ona bila pijana i sama se saplela i upala u reku. Bila sam prilično blaga, ona je zaslužila i mnogo gore jer je pomenula našeg sina".

Zorica je napomenula i posledice koje su usledile nakon prevare:

"Sama sam odgajala svog sina. Radila sam to uvek srećno, ali mi je žao što sam samohrana majka. Mnogo sam se odricala da bi moj Ilija bio to što jeste, dobar čovek. Završio je studije i pokrenuo svoj posao. Govorili su tada da sam propala pevačica, ali ja sam morala da se posvetim svom detetu, on je meni najbitniji, sa zadovoljstvom sam brinula o njemu. Svakako da mi je bilo lakše što sam ga imala u svom životu. Svakoj majci je njeno dete najbitnije, očevima njihova deca nisu toliko bitna, čast izuzecima, ali radom u kafani nagledala sam se svačega i sigurna sam da muškarcima porodica nije na prvom mestu".