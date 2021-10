STAVIO JE PARE NA STO I PITAO KOLIKO DA MI STRPA U GRUDI: Pevačica o ŠOK iskustvu s nastupa - U ovoj profesiji ima svega

Pevačica Nela Bijanović o događaju s jednog nastupa i odluci da "ne bude k****"

Izvor: Instagram/nelabijanicc_official

Pevačica Nela Bijanić svojevremeno je napravila dužu pauzu u karijeri i posvetila se porodici.

Sada se pojavila u jednoj emisiji i otkrila da se ne kaje zbog toga. Priznala je i da je na početku karijere nosila provokativnu garderobu, ali da nikada nikome nije dozvolila da pređe granicu pristojnosti.

"Ja sam jednostavno sa 15 godina rekla sebi da neću biti ku**a, dro*a, neću pušiti i neću piti kafu. To je do danas ostalo tako. To su jako karakterni ljudi. Ovo je profesija gde ima svega i svačega. Mogu svi oko mene da piju i da rade sve i svašta, ali ja sam takva, zacrtala sam da to nikada neću konzumirati i biti ku**a", rekla je ona, a potom istakla da se jednom prilikom našla u nesvakidašnjoj situaciji.

"Desilo mi se da je došao čovek i da je izvadio hrpu para i rekao mi koliko želim da mi stavi u nedra, ali ja sam bila izričita i rekla ne", dodala je Nela.