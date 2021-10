HTEO JE DA MI NAPRAVI DETE JOŠ PRE NEGO ŠTO SMO SE POLJUBILI! Žena s kojom Keba ima vanbračnu ćerku šokirala izjavama!

Tvrdi da zna tačno i kada je zatrudnela.

Pevač Dragan Kojić Keba ima vanbračnu ćerku Inu sa Ljiljanom Jevremović, koja je sada iznela iznenađujuće tvrdnje o njihovom odnosu.

Tvrdi da ćerka ne želi nikakav kontakt s pevače, jer je godinama gledala majku kako pati.

"Ina nije želela da promeni prezime u Kojić i kada je mogla, zbog revolta. On je Inu godinama ignorisao, a kada nekoga ignorišete, vi ignorišete život, to je kao ubistvo", rekla je Ljiljana.

Takođe se prisetila i kakav je bio Keba, kao i da je redovno kontrolisao njene troškove.

"On je mene terao u mom stanu da gasim sijalice i štedim struju, a ja sam sve sama plaćala. Više je živeo kod mene, nego kod kuće. Ne znam kako se pravdao ženi", dodala je Ljiljana.

A na pitanje kako je došlo do toga da započnu aferu, rekla je da zna kada je zatrudnela.

"Situacija se dešava u mom stanu kada su mi polodni dani… Donosim kondome, on ih baca kroz terasu i namerno mi pravi dete. Ja tačno znam da sam zatrudnela tada. On je meni govorio da on meni želi da napravi dete još pre nego što smo se poljubili", tvrdila je Ljiljana u "Novom jutru".