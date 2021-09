NEMA GDE DA SPAVA U BEOGRADU, PA SE SEKSOM ZAHVALI! Šok tvrdnje Ljube Pantović o učesnicama Zadruge - "PODZEMNE DEVOJKE"

Ljuba Pantović je prokomentarisala Deniz Dejm i Irmu Sejranić.

Ljuba Pantović prokomentarisala je učešće ćerke Aleksandre Subotić u Zadruzi 5, mesec dana nakon što se ona uselila u Belu kuću, ali i žestoku svađu koja se dogodila sa Deniz Dejm.

Bivša rijaliti učesnica je zadovoljna ćerkinim dosadašnjim ponašanjem u Zadruzi, ali ima i zamerki.

"Što se tiče Aleksandrinog učešća, do pre neki dan, ja sam bila jako zadovoljna. Drago mi je što je ignorisala ljude koje treba da ignoriše i drago mi je što nije nasedala na jeftine provokacije ljudi koji se kače na nju da bi dobili kadar, a videli smo da ih ima. Sa te strane jesam zadovoljna. Možda treba da bude malo aktivnija, malo i ona pored toga što komentariše, kaže neke stvari o učesnicima koje zna, ali otom potom, ovo je početak rijalitija, još se nisu uhodali", izjavila je, te priznala da je Sandra razdražljiva ovih dana.

"Jeste razdražljiva i to je sasvim razumljivo, ona je napolju ostavila Magdalenu i malog Jocu, koji uskoro puni godinu dana, tako da je to sasvim normalno da joj nedostaju i da ima emotivne padove. Tu su i neke provokacije, desi se da se sve to potrefi u jednom momentu i da ona doživi emotivni pad, nije jedina, videli smo da su mnogi na početku dobijali te napade. I ja sam sama bila učesnik rijalitija, tako da ja znam da je to potpuno prirodno. Kada počnete da razmišljate o spoljnom svetu, naročito kad su deca mala, to je uvek nekako problem koji visi iznad glave, koji takmičara može da dovede do nezgodne situacije i napravi mu psihičke lomove", rekla je.

Ljuba Pantović

Osvrnula se i na nedavnu Aleksandrinu svađu sa Irmom i Deniz.

"'Seljanić' dotična osoba, koja baš jeste seljanić, i smatram da je Aleksandra trebala da bude još žustrija. Svi znamo da je nju pregazila cela Tuzla, da sa njom nije bio samo onaj ko je žurio na autobus, da je jedna propala, provaljena, jeftina nazovi pevačica. Ja ne znam ni gde je ni za šta je pevala, ne znam ni da li ima pesmu, ali nikada nisam čula za nju kao za pevačicu. Za nju sam čula kao za pokvarenštinu i za devojku vrlo lakog morala. Da li naplaćuje ili ne naplaćuje to što radi, ne znam niti me zanima, ali ima užasno lošu reputaciju. Generalno, svi misle za nju da je dno dna, jer svi znaju za njene avanture sa ocem i sinom u isto vreme, avanture sa oženjenim ljudima, gde je ona sama zvala novinare da bi dobila koju stranicu pažnje misleći da je to strava i da je to top. Dokopala se Zadruge i sada se kači i na Aleksandru i na Dalilu, na sve jake igrače koji su tamo. Ljubomora i mržnja prema Aleksandri je poznata još od ranije. Mene je iziritiralo to što uzima mene u svoja prljava i pogana usta, jer ja tu osobu ne poznajem, nikad se nisam ni čula ni dopisivala, jer ja ne podržavam takve podzemne devojke lakog morala, sadašnje ili bivše narkomanke, kako sam čula trenutno alkoholičarke, takve osobe ne mogu da dođu u sveru mog života. Ovo je prilika da demantujem sve što je ona sinoć rekla", izjavila je Ljuba.

"Što se tiče Deniz, ona je isto jeftina devojka i veliki lažov, ono što ja znam jeste da nije učila srpski mesec dana, i te kako zna jezik dosta dobro, njena je porodica dugo boravila u Srbiji, ona je takođe zbog svog takozvanog posla, da li prodavanja, ne znam da li sebe ili delova tela, dolazila često u Srbiju, tako da to foliranje može da ostavi za negde drugde. Aleksandra je trebala i nju još više da napadne za laži i foliranja. Ona je neko ko jako vređa transrodne osobe i predstavlja ih jako ružno, da li ima ili nema onu stvar, prostitucija je okej, čas je muško, čas je žensko, ona na perfidan i podrgljiv način ponižava tu populaciju koju većina nas podržava, jer to su ljudi koji imaju veliku problem i krvavo se bore za svoja prava i žele da budu prihvaćeni. Deniz upravo sa ovakvim ponašanjem kod ljudi stvara lošu sliku i predubeđenje o transrodnim osobama. Ljudi će misliti onda da sve transrodne osobe zloupotrebljavaju svoju situaciju zarad finansijske dobiti, da podržavaju prostituciju i propagiraju nemoral, a to nije tačno! Previše je jadna, jer na taj način pokušava da se izdvoji. Juče spominje Elektru, koja je iskrena osoba za razliku od nje šljamare. Bajke o 'poršeima', to su u prevodu stopiranja, upravo što je rekla Aleksandra sinoć... Dođe u Beograd, nema gde da spava, uvali se na kuću i ona sek*ualnim putem se zahvali za to spavanje, grebe se za doručak ručak i večeru, a priča o nekoj skupoći. Ljudi koji imaju ne pričaju o tome, oni koji nose firmiranu garderobu ne trljaju na nos svima, jer nemaju potrebu i upravo tu njena jeftinoća dolazi do izražaja, komplet njenog bića, karaktera i garderobe dolazi do izražaja time što ona priča".