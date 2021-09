"IMALA JE GRUPNJAKE U KARANTINU" Ljuba iznela šok detalje o KONTROVERZNOJ učesnici Zadruge - Bila je sa 3 osobe!

Ljuba Pantović otkrila šta se dešavalo pred početak Zadruge 5.

Bivša rijaliti takmičarka, fitnes instruktorka i majka trenutne učesnice Zadruge Aleksandre Subotić, Ljuba Pantović iznela je šokantne detalje o Deniz Dejm - kontroverznoj učesnici koja je privukla veliku pažnju svojom pojavom, kao i priznanjem da se lečila od nimfomanije.

Ljuba je otkrila kako je čula da je Deniz pravila orgije u karantinu.

"Zanima me kako se zove onaj gospodin koji se predstavlja kao žena. Zadnjica, noge, kukovi... To su sve proporcije jednog muškarca. Videla sam ga-je, lice bez šminke i suviše odaje. Rečeno mi je da je ta osoba imala intimne odnose sa tri osobe u karantinu. Ne bih da ulazim u privatnost, ali rečeno mi je da je da je Deniz imala grupnjake u karantinu", priča Pantovićeva u emisiji "Pitam za druga".

Ljuba Pantović

"Taj koji veruje u sve svoje projekcije, pa čak i poveruje, taj je genije. Meni je psihologija jača strana, ta osoba misli da svi znaju to što ona ne želi da se zna. To je podsvest koja radi, da je žensko, da je onlifans riba, ja sam žensko, pokazujem ženske atribute, to je ono nasilno, što u podsvesti muči tu osobu i govori joj možda neko znanje što ti ne bi dala da znaš", rekla je Pantovićeva.