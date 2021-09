ZAKLEO SAM SE NA NJENOM GROBU DA SE NIKAD NEĆU OŽENITI! Potresna ispovest Ere Ojdanića o pokojnoj spruzi - Bila je PRAVA

Era Ojdanić nije imao lako odrastanje, a ni život, a pokojna supruga bila je i ostala njegova najveća ljubav.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pevač Era Ojdanić je nedavno u svojoj životnoj ispovesti otkrio da ima ćerku koja je invalid od rođenja, a nakon toga je pričao o teškim momentima s kojima se nosio nakon smrti supruge koju nikada nije preboleo.

Eri je smrt spruge Ljupke teško pala, a za nju i dans ima samo najlepše reči navodeći da je bila njegova najveća ljubav.

"Ona je bila harmonikašica, upoznali smo kad je imala 16-17 godina, ja sam bio tri godine stariji. Upoznali smo se u Stepojevcu na Gospojinu, počeli smo da radimo zajedno, da sviramo, oženio sam je i nisam pogrešio, iskren da budem. To je bila prava žena, prava majka, snajka... Prava domaćica. Ja otputujem u daleku Australiju, Ameriku... Ja ne razmišljam o domaćinstvu, o motelu... Sve moje kolege i koleginice za vreme mog boravka na turnejama, kada bi svratili, niko nije izašao dok nije popio kafu ili piće, sve moje kolege je ispoštovala", pričao je Era i otkrio zbog čega se nikada ponovo nije oženio.

"Zato sam se ja zakleo na njenom grobu da se nikad neću oženiti. Treba, naravno, da imam nekog pored sebe, ali nikad neću moći da nađem neku ženu kao što je bila moja Ljupka. A i ne bih voleo da mi neko unakazi život i da nekome polažem račune u ovo malo života što mi je ostalo. Ona me nikad nije pitala ni gde idem, ni šta radim. Nikad. Mnogo mi nedostaje. Sve je radila na imanju, sve je to meni palo na leđa, ali ovo je jedna baterija koja me puni, ništa mi nije teško da uradim", otkrio je u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Pevač je govorio i o svojoj ćerki koja je 80 posto invalid od rođenja, a za koju je nedavno otkrio da živi s njim na imanju.

"Rođena je '68. godine u porodilištu, babice su joj oštetile nerv koji vrši komunikaciju govora. Hvala Bogu kad je ona meni živa i zdrava, ona normalno funkcioniše po kući, pomaže mi u svemu, opere, završava sve poslove, u dvorištu, sve... Ima ona tu govornu manu, ali ja nju sve razumem, ipak smo mi zajedno godinama ovde. Ona mi je na prvom mestu, čuvam je, pazim je, eto, nas dvoje sjajno funckionišemo", istakao je i dodao:

"Njeno detinjstvo nije bilo nimalo lako, uvek je morao neko biti uz nju. Nije išla u školu, jer ima veliki procenat nesposobnosti. Nije bila za školu, ali je kod kuće naučila sve što treba za život, kućne poslove, sve zna da odradi".