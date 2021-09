SAHRANJUJEM ŽENU, A MOTEL GORI OD VESELJA! Era otkrio najteži momenat u životu - Sin sprema 2 svadbe, a majka mu umrla!

Era Ojdanić se prisjetio onog dana kada mu je umrla supruga.

Era Ojdanić je nedavno u svojoj životnoj ispovijesti otkrio da ima ćerku koja je invalid od rođenja i koja živi s njim, a sada je ispričao i kako se nosio sa smrću supruge Ljupke.

Popularni pjevač organizovao je Ljupkinu sahranu, dok je za to vrijeme njegov sin Dragutin organizovao dvije svadbe koje su bile zakazane za taj vikend u njihovom motelu.

"Uh, pa ti ne možeš ni da zamisliš šta je sve tada bilo u mojoj glavi. Ona je umrla u četvrak noću, dan nakon operacije, u petak ujutro su mi javili. I sad, hvata vikend, znači, petak, subota, nedelja... Do ponejdeljka ne mogu da je dignem iz mrtvačnice. Odem ja da organizujem to i uzmem posmrtne ostatke sa 'Karmom', čiji su vlasnici ove tu komšije, i dovodim je ovdje, sto metara od motela", ispričao je Era za Kurir.

"A ovdje u motelu, subota i nedjelja, dvije svadbe sa 300 ljudi. Sada, zamislite meni, mom sinu i mojoj Mileni kako je bilo! Oni ljudi, gazde, došli i izjavili mi saučešće, odmah sam im rekao: 'Ljudi, da vam kažem jednu stvar, neka je vama srećno veselje. U zdravlju i veselju da proslavite, zaboravite šta se dogodilo u mom domaćinstvu i slavite...' Ja spremam sahranu na imanju, a moj Dragutin sprema dvije svadbe ovdje po 300 ljudi, a umrla mu majka", prisjetio se folker i dodao:

"Ne znam da li to možeš da razumiješ, majka mu je ostavila pola života na ovom mjestu, ma cio život, ovdje u ovim zidovima, pločicama, u ovoj kuhinji ovdje... Ona na 100 metara leži u hladnjači, a ovdje motel gori od veselja, i Dragutin radi. I, naravno, konobari koji su završili ovdej u nedjelju svadbu, u ponedjeljak služe na sahrani. Znači, subota i nedjelja gori motel od veselja, a u ponedeljak sahrana moje žene. To se zove nastavak života... To se zove nastavak života poslije svih problema i porodičnih tragedija".