SVE MOJE SVEKRVE SU PREDIVNE, ČUJEMO SE I DANAS! Milica Todorović progovorila o bivšima i BEBI - "Mama želi devojčicu"

Milica Todorović iskreno je pričala o bivšim momcima, ali i njihovim majkama.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

O privatnom životu Milice Todorović se puno toga zna, a pevačica i sama otvoreno priča o bivšim momcima, ali priznaje i da je majka stalno pita kada će dobiti unuče.

Milica je iskreno pričala i o odnosu sa bivšim svekrvama i istakla da je sa svakom bila dobra, kao i da se čuju i dan danas.

"Majka non-stop, moj Instagram onaj DM gori od majke, ona lista one reels videe i kad god vidi neku bebu ona mi pošalje, ali obavezno devojčicu, - 'ovakva da bude i ovakvu mašnicu da ima'. Ja kažem: 'Samo ti naruči'", kroz smeh je rekla Milica.

"Zezamo se na tu temu, ali ja kažem to je sve do Boga, do sudbine, pa kako bude...", dodala je, pa pomenula momke s kojima je bila.

"To nekako ide spontano. Ode jedan, dođe drugi, ali sve svekrve su predivne i dan danas se čujem sa svim svekrvama", istakla je Milica za "Grand online".