NIKAD NISAM HTjELA DA SE UDAM ZA FILIPA! Leontina progovorila poslije 8 godina - Slala sam ga kod popa da ga otkačim!

Leontina i Filip Pat bili su u braku tri godine i imaju ćerku Luciju.

Leontina Vukomanović povukla se s estradne scene prije mnogo godina, pa je rijetko i viđamo na malim ekranima. Poznato je da iza sebe ima brak koji joj je donio ćerku Luciju, ali nikada više ne planira da se udaje.

Godine 2004. uplovila je u vezu s muzičarem Mikijem Perićem i s njim provela pet godina. Nakon raskida počela je da se zabavlja s violinistom Filipom Patom, s kojim se u tajnosti vjenčala 2010. godine, a sada priznaje da nikada i nije želela da se uda za njega.

"Iskreno, uopšte nisam htjela da se udam za Filipa. On je bio toliko uporan, a ja nisam bila spremna da kažem: 'Okej, ovo mi je za cio život', jer sam poznavala sebe. Filip je bio fenomenalno zabavan, uveseljavao me je, što je za mene uštogljenu baš bilo otkriće. Prijalo mi je. On je bio kompletni ateista i imao je veliku odbojnost po pitanju religije i hrišćanstva. Rekla sam mu da ako toliko insistira da se vjenčamo mora prvo da pozove mog duhovnika, da ode kod njega u crkvu da se ispovijedi i da dobije blagoslov. Mislila sam da će se tako konačno otkačiti od mene i da neće navaljivati da se vjenčamo. Međutim, on je pristao i otišao kod mog duhovnika i zakazao s njim datum. Možda mi je i drago što je bio toliko uporan, jer smo zahvaljujući tome bili blagosloveni da kasnije dobijemo i ćerku Luciju", ispričala je Leontina.

Nakon nekog vremena je, kako kaže, lagano zapostavljala svoj odnos s Filipom, zbog čega je i uslijedio razvod 2013. godine.

Bivši muž Leontine Vukomanović, Filip Pat

"Jako brzo smo dobili ćerku i zbog toga ću mu biti vječito zahvalna, jer mi je podario najčarobniju stvar koja ženi može da se desi. Kad su na red došle obaveze oko djeteta, komponovanje muzike, vođenje hora i rad u studiju, sve me je to zaokupiralo i zapostavila sam emocionalni život. Ljubav između nas je počela da se gasi i prirodno je došlo da se rastanemo", otkrila je Leontina i rekla da ne planira ponovo da se udaje.

"Nikada se više neću udati, nema razloga za to. Ljubav može, sve može, ali veza takve vrste više ne. Nekad sam se zarad mira u kući i tolerancije mučila i ostajala u dugim vezama, iako na kraju tu nije bilo ljubavi kao na samom početku. Drugim riječima, bila sam sklona lošim procjenama", poručila je.