SELJACI SU MI POSLE SILOVANJA VIKALI "POPADIJO": Potresno svjedočenje u Zadruzi - "Mojoj majci je bio važniji drugi muž"

Viktorija otkrila šta se dešavalo nakon stravičnog silovanja koje se dogodilo u crkvenoj porti

Izvor: Zadruga Official

Viktorija Mitrović, koju je, kada je imala 12 godina, silovao seoski pop, ponovo je sinoć govorila o traumi koju je preživjela dok je bila dijete.

Voditelj Milan Milošević sve je podsjetio na Viktorijinu ispovijest, a zadrugarima su momentalno zasuzile oči. Kako u subotu mnogi nisu bili spremni da komentarišu ovu temu, iskoristili su priliku da sada pruže Viktoriji svoju podršku:

"To je baš bilo katastrofa. Da je bio film, prekinuo bih da je išla takva scena. Nezahvalno je komentarisati to, bitno je da je ona ostala normalna posle svega. Viki je imala sreću da nije završila kao Tijana Jurić. Ne znam kako da ga nazovem. Em što je takvo sveto mjesto ukaljao u njenim očima, ona je osakaćena. Ne znam kako bih pomogao, ali mi je nevjerovatno koliko je ona snažna djevojka, da je stajala toliko hrabro pred nama i gledaocima. Želim joj svu sreću ovog svijeta", rekao je Stefan Karić.

Hrabra zadrugarka je zamolila svoje cimere da, ni u najgorim svađama, ne pominju ovu bolnu temu i ne diraju njene rane, a zatim je, još jednom, ogolila dušu i detaljno opisala sa kakvim se traumama bori, ali i objasnila porodičnu situaciju, koja nije ništa manje bolna:

"Koliko godina si imala kad si morala da napustiš očev stan i da se udaš?", pitao je Milan Milošević.

14 -15. Kad je čuo da se svađam, on je tad dolazio da me povuče. Nisam htjela, lakše mi je bilo da trpim, nego da znam da otac hoće da me iskoristi preko moje muke. On je bio tri godine stariji od mene, bio je maloljetan, morali smo da se vjenčamo. Dobili smo dijete, otišli smo preko da probamo. Ja sam u toku cijelog postupka išla u školu, naravno na prekide. Kad sam bježala od kuće, nisam izašla danima. Zadirkivali su me, govorili su popadijo. Selo, kao selo, zatucano. Ne sudite knjizi po koricama", rekla je Viktorija.

"Da li je tvoja majka saznala? Kad je tvoja majka saznala? Majka je živela u inostranstvu?", pitao je Milan Miloešvić.

"Ja ne znam ni ko je njoj to javio. Mogu da ispričam svaki detalj koji se desio, ali se ne sjećam sa njom. Od mog oca rođena tetka živi u selu, vjerovatno je saznao, pa došao. Baba i djed su me poslali na raspust, ali mi je predložio da ostanem da živim. Pojurila sam za očinskom ljubavlju. Sa mnom tako skrhanom je mogao da kontroliše. Majka me i dan danas naziva k*rvom što se borim za svoje dijete i nisam ga ostavila. Što sam došla kod njenih roditelja, sa kojima ne priča. Ne zbog muža, nego što imam dijete. Vidjela sam je prije par mjeseci, imali smo neku zajedničku svadbu. Nije htjela da uđe, ne zato što je žao, nego jer je isfrustrirana. Ušla je i počela da me ogovara, htjela je da se posvađa sa mnom. Vjerovatno joj je bilo krivo što živim sa njenim roditeljima, a ona ne priča sa njima, jer je bio preči muškarac od mene".