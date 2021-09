CECA VELIČKOVIĆ OVDE, MOGU LI DA DOBIJEM MARINU? Ražnatovićka o prvom susretu i "glupoj pesmi" koju niko nije želeo

Svetlana Ceca Ražnatović je otkrila da je pozvala Marinu u želji da snimi drugačiji album - na prvo "halo" dobila je "mala, tebe sam čekala"

Svetlana Ceca Ražnatović bila je klinka kada je prvi put stala na binu i otpevala "Cvetak zanovetak". Godine su prošle, Ceca, tada Veličković je čak napravila i pauzu, a onda je shvatila da želi da promeni tim i snimi nešto drugačije.

"Imala sam viziju da pesme budu sa nekim jačim porukama. Već sam postala devojka, potpuno sam želela da moje pesme i izgled budu drugačiji. Onda su došli Marina i Futa. Pronalazila sam se u njenim pesmam i volim taj način pisanja i obraćanja publici. Dobila sam Marinin broj, pozvala je, bilo je neko kasno popodne, zima. Rekla sam: +Želela bih da razgovaram sa Marinom', rekla mi je: 'Ja sam'. Rekla sam: 'Ceca Veličković je kraj telefona', tad sam još imala to prezime. Imala sam svega 19 godina. Ona kaže: 'O mlada damo, tebe čekam već dugi niz godina i znala sam da ćeš mi se javiti kad tad. Odmah smo se dogovorili da se vidimo iste večeri. Da li verujete da su oni imali čitav album sklopljen za mene? To je album 'Šta je to u mojim venama'", rekla je Ceca i nastavila:

"Posle toga sam radila jedna turneju, učestovalo je dosta mojih kolega, bilo je humanitarnog karaktera, ali i takmičarskog. Karavan je putovao svuda po našim zemljama, meni je trebalo nova pesma iako mi je album već izašao, sa kojom ću se predstaviti na "Ktitor folk liga" i šta sada snimiti. Da li baladu ili nešto brže. Futa kaže imamo mi jednu pesmu, ali mnogo pevačica ju je odbilo i niko ne želi da je snimi. I naravno, Marina je tada bila u kuhinji, a to se sve dešava kod njih u stanu. Kaže mu: "Futo nemoj to da joj sviraš to je bezveze". I ja kažem: "Molim te da čujem šta ste vi to napravili, a da je tako bezbezde, to ne mogu da verujem". I on meni zapeva: "Zagrli me i pođi putem kuda idu kukavice". Rekla sam mu odmah da je to ludilo kako je pesma napisana i to je za mene ono što mi treba. Marina čuje iz kuhinje i dobacuje: "Nemoguće da ti se ovo sviđa". Futa sutradan uradi aranžman, sledećeg dana otpevam pesmu što bi se narodski reklo "iz cuga" i postane potpuno remek delo", rekla je Ceca u novogodišnjem intervju za RTV Novi Pazar.