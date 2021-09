NEMAM KOME DA SE POŽALIM NI S KIM DA SE POSAVJETUJEM: Dušicu Jakovljević preplavile emocije

Ovaj dan Dušica slavi svim srcem, pa je tome u prilog objavila i emotivnu poruku u kojoj je istakla da sve što je danas duguje baš njoj.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Voditeljka Dušica Jakovljević, koju znamo po spotanosti i optimizmu, podijelila je s pratiocima zbog čega današnji dan doživljava s najviše emocija, a uz to je objavila i adekvatnu fotografiju iz ranijih dana.

Radi se o tome da njena najveća podrška, njena majka slavi rođendan, pa joj je Dušica javno uputila posebnu rođendansku čestitku, kao ćerka jedinica.

"Danas je za mene najveći praznik! Danas slavimo Dan rođenja najbolje majke na svijetu! I ja znam da ćete vi sada reći - pa svaka majka je najbolja svom djetetu, ali ja jednu majku imam, pa ja o svojoj mogu da pričam! Činjenica je da ja ne znam gdje bih sad bila da nije moje majke. Ne samo što se ne bih rodila da nije bilo nje, logično, nego što ne bih ništa ni mogla ni postigla. Ja sam, eto tako se zadesilo, jedinica. Nemam ni brata ni sestru kojima mogu da se požalim, pohvalim, posavjetujem. Ali, Bog mi je dao roditelje pune topline, razumijevanja, strpljenja, one koji me čitaju kao knjigu i daju podršku uvijek, čak i kad ozbiljno nešto zabrljam. Pitaju me često u intervjuima - kako sam toliko jaka i samostalna, kako tako guram život sa osmijehom... Tako što ja imam dvoje ljudi zbog kojih moram uvijek da budem danas bolja nego juče, a ne mislim na moju djecu. Mislim na moje roditelje", ispisala je voditeljka, pa nastavila.

"Mama, hvala ti što si se zaljubila baš u tatu i što si pala na njegov dorćolski šarm! Tata, hvala ti što si joj pisao pjesme svakog dana vojnog roka, pa sve to sam ukoričio i sačuvao... I zato nikada neću pristati na manje od toga. Biću zauvijek zaljubljena u vas dvoje i vašu ljubav... Mi smo, zauvijek, DMD (Dušan, Marija, Dušica). Srećan rođendan, kraljice Marija!", napisala je Dušica uz sliku na kojoj je s majkom i ćerkom.

Dušica Jakovljević s majkom i ćerkom

Izvor: Instagram/dusicajakovljevic