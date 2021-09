OPTUŽEN DA JE IMAO SEKS SA SVASTIKOM! Neverica u Zadruzi - Ona PRIZNALA: Ne pričam sa sestrom 2 godine

Evo kako su se zet i svastika pravdali.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Na imanju u Šimanovcima zavladala je totalna neverica, a zatim i haos kada je pevač Nikola Grujič optužen da je imao aferu sa svojom svastikom Viktorijom Mitrović, koja se takođe nalazi u rijalitiju.

"Pre nego što sam ušla u Zadrugu, gde se pojavio neki Grujić Nikola pevač, potpisujem ugovor i dolazim da pravim profil. Ja čujem da su njih dvoje u vezi, tačnije da je on sa svojom svastikom, ustvari sestrom od svoje žene", rekla je Sandra Rešić.

"On je sa mojom sestrom od tetke a ne sa mojom rođenom sestrom. Ja nju nisam ni videla dve godine, ni njega ni nju. On ima dvoje dece sa njom. Ja sa njom ne pričam, to je naš porodični konfikt. Naša porodica se ne viđa, ja ga do preključe nisam videla. On voli žene muziku, pevač je to je prirodno. Ona je jednom izljubomorisala jer smo se zatekli na istom slavlju", pravdala se Viktorija.

"Odakle ti i koliko poznaješ Viktoriju?", pitao je Milan Milošević Nikolu.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Iz viđenja. Mogu li ja da pričan. Pet šest devojaka ja znam par dana ovde i zagrlim ovako usput", počeo je Nikola da priča.

"Vi ste se mazili kad ste sedeli na klupi, ja videla", dodala je Sandra.

"Nije me mazio po licu, saslušajte me, pričali smo da ako bude nešto hteo da napravi zbog nje, ja to neću dozvoliti", pravdala se Viktorija.

"Zašto bi ti bio uopšte blizak sa sestrom tvoje žene na koju je ona ljubomorna?", upitao je Milan.

"Šta sam trebao da uradim da je gurnem? Na pauzi svirke je došla da se pozdravi i rekla sam pozdravila te je rođaka, to je sve i ona je poludela", izjavio je Grujić.

"Rekla sam pozdravi Mašu i sve kod kuće", rekla je Viktorija.

"Nema potrebe da neko zna za moje nesuglasice kod kuće. Na Dalilino pitanje odgovor je da ne želim da se zna da mi u porodici ne pričamo međusobno", naveo je Nikola.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Samo smo se dogovorili da budemo u korektnim odnosima jer smo ovde gde smo", dodala je Mitrovićeva.

"U studiju ste se mazili. Bio je zaključan sa njom dva sata u sobi u karantinu, ne znam šta su radili ali bili su zaključani ", dobacila je Irma.

"Nemam potrebe da lažem, šta vam je, mi ni u jednom trenutku nismo bili zaključani", rekla je Viktorija.

"Jeste, ležala sam u krilu, jeste, ljubomorna mu je žena i to je to! Ja nemam problem da priznam, priznajem, ležala sam. Ona je zvala kad je čula da ja ulazim da se raspita za mene", poručila je VIktorija na kraju.