Izvor: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Profimedia

Ruski predsJednik Vladimir Putin mogao bi da napadne još četiri evropske zemlje kada se završi rat u Ukrajini, tvrdi stručnjak za odbranu Nikolas Dramond u intervjuu za "Daily Express".

Rat u Ukrajini ulazi u treću godinu, a sve češće su prisutne tvrdnje kako Putin želi da povrati ruski imperijalni uticaj. Zbog toga su, tvrdi Dramond, potencijalne mete Estonija, Litvanija, Letonija i Moldavija. On smatra da do iznenadnog napada ne bi došlo jer je rat u Ukrajini ozbiljno iscrpio ruske resurse, materijalne i ljudske.

"Putin je veoma opasan čovJek koji želi da Rusija ponovo postane supersila. Mislim da neće krenuti odmah na baltičke države, ali postoji šansa da to ipak učini", rekao je Dramond

On je dodao da bi napad na baltičke zemlje, inače članice NATO, automatski aktivirao član 5 Alijanse, prema kojem bi to bio napad na sve članice, što bi dovelo do ozbiljne eskalacije sukoba između Rusije i NATO. Dramond navodi da je Moldavija Putinu posebno privlačna jer ima jaku istorijsku i političku vezu sa Moskvom.

Osim toga, drugi eksperti smatraju da bi Putin mogao da pokuša da stekne strateški uticaj u Africi. Putinova želja da ojača ruski uticaj može se proširiti i van tradicionalnih granica Evrope, u skladu sa rastućim geopolitičkim ambicijama koje su već demonstrirane kroz vojne aktivnosti u Siriji i saradnju sa nekim afričkim državama.