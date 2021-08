NEĆU VIŠE DA PRIČAM O CECI! Goca Božinovska presekla - otkrila i da li se Mirko i Bojana sele iz Surčina!

Pevačica Goca Božinovska otkrila kakav je otac Mirko Šijan i da li pomaže oko bebe

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/Prva tv/Printscreen

Pevačica Goca Božinovska nedavno je dobila unuka Zorana od sina Mirka Šijana i njegove izabranice Bojane Rodić.

Ona je sada otkrila kako se snalaze otkako imaju prinovu, ali i kakav je njen sin kao otac.

"Super se snalazim u ulozi bake. Za Mirka su svašta pričali, i da će biti problematičan i da se neće snaći u ulozi oca, ali je on najbolji tata na svetu. Nisam ni sumnjala u njega. Sve on zajedno sa Bojanom radi, imaju lep dogovor on i ona. Apsolutno im moja pomoć ne treba. Verujte da se Mirko budi usred noći i pomaže oko bebice. Ja sam im rekla, šta god im bude trebalo tu sam", rekla je Goca i otkrila da li je tačno da će se Bojana i Mirko sa sinom Zoranom iseliti iz porodične vile u Surčinu.

"Svaki dan pročitam neku novu izmišljotinu o nama. Što bi se bilo ko selio iz kuće u Surčinu? Ni Mirko ni Bojana, a ni ja, nemamo potrebu da izađemo odatle. A gde da se njih dvoje sele? Što da se deca sele, kada ovde imaju svoj mir i stabilnos", rekla je pevačica.

Goca se osvrnula i na odnos sa Cecom Ražnatović, budući da su dugo kružile glasine da više nisu u dobrim odnosima.

"Neću da dam nijedan odgovor za Cecu, jer mi je ta priča dosadila. Obe žvimo svoj život, kad god se sretnemo, ispričamo se. Neću više da pričam o njoj. Dosadile su mi više teme o tome, stalno nas povezuju i stavljaju u neke negativne konotacije".