MIRKA VASILJEVIĆ SE NEĆE PORODITI U SRBIJI! Glumica otkrila sve planove, pa priznala šta je ljudi NAJČEŠĆE PITAJU!

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić nestrpljivo čekaju da se po četvrti put ostvare u ulozi roditelja, a lepa glumica uključila se u Jutarnji program Prve televizija i otkrila njihove planove.

Na samom početku razgovora, Mirka je otkrila da joj je stomak prilično porastao, ali i da se neće poroditi u Srbiji, već na Kipru gde se trenutno i nalazi sa porodicom.

"S obzirom da je stomak prilično porastao ne smem mnogo da se švrćkam, sedam u avione, te sada moram i ja malo da pričekam. U principu meni je termin početak oktobra. S obzirom na to da se četvrti put rađa dete, kažu da sve to mnogo brže ide. Volela bih da sačekamo baš kraj septembra i uđemo u oktobar. Kako kažu stari, svaki dan je bitan i važan za bebu dok je u stomaku. Volela bih da ceo septembar beba ostane u stomaku. Ali videćemo, nije sve to moja volja i želja, već i sudbina", započela je.

"Sledeće nedelje idem ovde kod doktora da se malo upoznamo, vidimo, popričamo i pogledam bolnicu. Verujem da ću posle toga imati više detalja o stanju iznutra, spolja sam okej, ali da doktori kažu kako je unutra. Ovde ću se poroditi, ako sve bude u redu sa mnom i bebom, a verujem da hoće. Ako sve bude okej, eto nas u novembru mesecu u Beogradu da se malo i radi", dodala je Mirka.

Kako je često na meti šala zbog broja dece, glumica je otkrila da li joj one smetaju, ali i šta je ljudi najčešće pitaju.

"Meni je veoma simpatično kako se ljudi šale sa mnom na neki pozitivan način. Još toliko, pa još ovoliko. Često mi se dešava da me pitaju koliko beše imate dece, petoro, šestoro? Ipak treba izneti trudnoću, roditi, odgajiti, vaspitavati, finansirati. Nije sve to baš tako jednostavno, ali eto kažem, nemojte baš puno da me napadate, čekala sam sedam godina za četvrto dete, nije baš jedno za drugim, treće za četvrtim. Bogu hvala imam lake trudnoće. Imamo više sreće, nego pameti. U današnje vreme smo počastvovani što je tako", rekla je Mirka i dodala da će se, ukoliko sve bude u redu, brzo nakon porođaja vratiti i poslovnim obavezama.

Mirka se nedavno pojavila u jednoj emisiji, gde je prvi put pokazala i trudnički stomak.

