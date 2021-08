ŽENA GA JE JURILA BEJZBOL PALICOM! Alka krila pevača u stanu od besne supruge - Pamti svaki sekund DRAME

Ispričala šta se desilo kada se Danijela pojavila.

Alka Vuica svojevremeno je čuvenom Dinu Dvorniku pružila utočište nakon burne svađe sa suprugom Danijelom.

Dino se tada spakovao u "dva cegera" i samo se pojavio kod nje, ali oboma im svakako nije bilo svejedno pošto je gospođa došla malo za njim i to s bejzbol palicom.

"Baš smo se neko veče Dani i ja prisećale i smejale njegovim ispadima. Recimo, setile smo se kako su se jednom posvađali, a Dino je skinuo zlatne ploče sa zida, uzeo zvučnike i 'fanki' cipele i stavio sve u dva cegera i pozvonio meni na vrata…", ispričala je Alka za hrvatski "Story" pa objasnila kako su zatim nastavili svađu telefonom, što je kasnije "dovelo" do bejzbol palice.

"'Ostavio sam Danijelu!' dreknuo je i ušao u stan, a Dani me već zvala telefonom. On me je molio da ne kažem da je tu, a prislonio je uho na slušalicu da čuje šta mi ona priča i već nakon nekoliko minuta oteo mi slušalicu i nastavio svađu" ispričala je, pa se dotakla palice i priznala da ih je jedva pomirila.

"Na sreću je nije upotrebila. Htela je da razbije auto. Joj, jedva sam ih pomirila", zaključila je Alka.

