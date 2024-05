❌️#Palermo, intervento#vigilidelfuocodalle 14 a Casteldaccia per un incidente in un impianto di depurazione delle acque reflue: soccorso 1 operaio in stato di incoscienza e affidato ai sanitari, 1 rimasto illeso. Recuperati i corpi privi di vita di altri 5 [#6maggio16:00]pic.twitter.com/Pq6M27pOsj