Drugovi Uroša Blažića, kao i bivša djevojka, svjedočili su u tužilaštvu i istakli da su i ranije kod njega vidjeli oružje.

Izvor: privatna arhiva

Prošlo je godinu dana od kada je Uroš Blažić počinio masovno ubistvo u selima Dubona i Malo Orašje. Početak suđenja se bliži, a pripremno ročište zakazano je za 23. maj. Tokom istrage je u tužilaštvu ispitano 38 oštećenih i 25 svjedoka, među kojima su dva Blažićeva prijatelja koji su opisali kakav je bio, ali i situacije kada je pred njih iznio oružje. Takođe je saslušana i Blažićeva bivša djevojka i sve osobe sa kojima je bio u komunikaciji neposredno prije zločina.

Jedan od Blažićevih prijatelja Nikola Đorđević ispričao je da se sa njim često družio, kao i da ga je smatrao za "momka na mjestu" jer je "pričao o poljoprivredi, noramalnom životu, nije pričao o kriminalu". On je objasnio da je Blažiću preporučio koji motor da kupi, kao i da mu je pomogao da nađe posao u Njemačkoj preko zime, kada nema poljoprivrednih radova, gdje je kasnije radio tri mjeseca.

"Bio sam kod njega 29. ili 30. decembra 2022. godine, to sam zapamtio jer smo se dogovorili da pečemo prase. Zato smo otišli na stočnu pijacu u Mladenovcu, gdje smo kupili živo prase i odnijeli ga kod Uroša kući. U tom trenutku smo bili sami i, pošto nismo mogli da se snađemo oko klanja praseta, Uroš je donio jedan pištolj crne boje. Rekao je da je u pitanju 'tokarev'. Tada mi je rekao da je to pištolj njegovog oca. Uroš mi je dao pištolj i ja sam njime ubio prase, tako što sam mu pucao u glavu. Inače, Uroš mi je pištolj pokazao tada i rekao mi je da siđemo u podrum kuće, gdje mi je pokazao džak pijeska koji je stajao nea nekom postolju i rekao mi je da pucam u taj džak da provjerim da li pištolj pravo puca. To mi je rekao jer je znao da se bavim strjeljaštvom", ispričao je u tužilaštvu.

Objasnio je da je tada u džak ispalio dva metka, a da mu je Blažić rekao da je i ranije pucao u taj džak. "Zaključio sam da pištolj puca pravo i tada sam rekao Urošu da nije baš bezbjedno da puca u taj džak, a on mi je rekao da je u njega pucao i ranije. Osim tog pištolja, meni je Uroš ranije pokazao da ima startni pištolj. To je bilo u ljeto 2022. godine. Nije mi rekao gdje ga je nabavio, ali pošto sam ja bio kod njega u društvu nekih djevojaka, mislim da je htio da se pravi važan i da je zato pokazao pištolj. Tada je pokazao i školsku bombu, ne znam odakle mu, ali je neka moja pretpostavka da ju je nabavio od oca, pošto mu je otac radio u vojsci", dodao je Đorđević.

Blažićev prijatelj je ispričao da mu je Uroš objasnio da u vojsci iz prave bombe isprazne punjenje, tako da je bezbjedna za rukovanje, u smislu da ne može da eksplodira. Ispričao je da mu je Blažić tada dao bombu da drži u ruci, ali da ga ona nije preterano interesovala. "Ja nisam bio u vojsci, tako da ne znam kako izgleda prava bomba i koju težinu treba da ima. Ova je izgledala kao prava, imala je osigurač. Nisam ga izvlačio jer mi to nije palo na pamet, a ne mogu da procijenim koje je težine bila. Što se tiče startnog pištolja, on je bio sive boje, i Uroš je rekao da je cijev pištolja zalivena. Ja se ne razumijem u oružje i to me nije mnogo interesovalo i to sam rekao i Urošu, tako da mi oružje više nije spominjao", objasnio je.

On je takođe ispričao da je u grupi za dopisivanje došlo do svađe i da je Blažić uvrijedio jednu devojku, koja je, kako je ispričao, rekla da će da pošalje ljude da ga prebiju. "Rekao sam da nema potrebe da se svađa i da će Uroš da joj se izvini. Ja sam se odmah izvinio u njegovo ime, a ona je rekla da će se izvinjavati iz Urgentnog centra. Nakon nekog vremena, možda između pola sata i sat, mene je pozvao drug i poslao mi vijest da interneta da je pucano u Duboni. Pitao me je da li je to Uroš uradio. Zvao sam Uroša, ali mi se nije javljao, njegov brat mi nije odgovarao na poruke. Ja sam o njemu do tada imao lijepo mišljenje", rekao je Đorđević.

Dodao je da on 4. maja nije bio sa Urošem u automobilu i da nije izlazio u Duboni da kupi cigarete, kao i da uopšte nije bio u Duboni tog dana jer je išao za Beč. Takođe je dodao da je ubjeđivao Blažića da se ne obazire na poruke koje je djevojka pisala na grupi i da mu je govorio da niko neće da dođe da ga tuče.