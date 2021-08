ON NIKADA NIJE BIO MOJA NAJVEĆA LJUBAV! Kaja je bila u vezi sa POZNATIM REPEROM, a sada je otkrila njihovu veliku tajnu!

Kaja Ostojić o bivšem dečku, srpskom reperu sa kojim je bila u rijalitiju.

Izvor: Instagram/kaya_ostojic/screenshot

Poznato je da Kaja Ostojić već neko vreme uživa u ljubavi sa hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem, a retko ko se seća da je u toku svog učešća u rijalitiju "Veliki brat" uplovila u romansu sa reperom Đorđem Miljenovićem, koji je javnosti poznatiji kao Skaj Vikler.

Kaja i Skaj Vikler započeli su vezu u toku rijalitija i nastavili je nakon završetka. Međutim, nakon nekoliko meseci zabavljanja, ljubav je pukla, a popularni muzičari su svoju sreću pronašli sa drugim ljudima.

Pevačica je sada za medije govorila o svojoj bivšoj ljubavi, te istakla da je sa reperom i danas u korektnim odnosima.

"Nisam sigurna na kog Đorđa mislite, ali ako je u pitanju Skaj Vikler... Pa ljudi to je bilo pre 15 godina, u 'prošlom zivotu' da tako kažem. Apsolutno nema govora o tome niti razloga da se to navodi kao moja najveća ljubav jer je to jako daleko od istine. Oboje smo tada bili klinci i zajedno prosli kroz taj rijaliti u kojem smo bili, i nakon toga ostali u vrlo korektnom odnosu", rekla je ona za Espreso.

Pogledajte ih zajedno: