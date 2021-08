VIDITE DA SAM DOBRO: Bora Čorba uživo o koncertu u Mišinu čast i novinskim natpisima - "Biće ovo i lijepo i tužno veče"

Bora Đorđević gostovao u Jutarnjem programu Prve TV kako bi najavio večerašnji koncert u Beogradu u čast Miše Aleksića

Legendarni frontmen Riblje Čorbe Bora Đorđević, gostovao je u Jutarnjem programu Prve televizije gde je govorio o brojnim tračevima koji kruže o njegovom zdravstvenom stanju, ali i odlasku višedecenijskog prijatelja i kolege Miše Aleksića.

Čorba je gostovao u emisiji povodom koncerta na Tašmajdanu, u Beogradu koji će večeras biti održan u čast Aleksića.....

"Biće to tužno, na Tašmajdanu je sve počelo. Za sve nas Tašmajdan ima veliki značaj, 1. septembra 1979. smo imali koncert, a nismo imali ni ploču. Baš na tom mjestu pjevamo, baš puno simbolike. Održavamo koncert u čast našeg Miše. Koncert će trajati preko dva sata. Bilo je teško napraviti set listu, u početku ćemo svirati samo Mišine pjesme. Počećemo sa pjesmom Ubijaju rokenrol, koju je Miša napravio za album "Da tebe nije", a završava se sa "Dvije gitare". To je pjesma koju je Miša napravio prije nego što je otišao, a refren glasi - 'Ne trošite pare, nisam viđen lik, ukrstite dvije gitare to nek mi bude spomenik", rekao je Bora Čorba i dodao da sav prihod od koncerta ide porodici Miše Aleksića.

Đorđević je otkrio i da će im se na večerašnjem kocertu pridružiti "osvjedočeni prijatelji grupe" Žika i Dragi Jelić, Van Gog, Čuturilo i Momčilo Bajagić Bajaga.

Čorba je otkrio i ko će večeras stajati s njegove lijeve strane umjesto Aleksića.

"Prvo, Miša je nezamjenljiv. A, bas gitaru sada svira naš dugogodišnji saradnik Ivan Stanković Ivke, koji se jako dobro snašao i koji je već jednom mijenjao Mišu kada je imao probleme s očima":

Đorđevića su voditelji pitali i kako je sa zdravljem pošto malo-malo u medijima ostvane članak o njegovom stanju.

"Hvala na pitanju, evo dobro sam, vidite. Mi smo posle ove prisilne pauze od godinu i po dana svirali i Kragujevac i Skoplje, Inđiju, Srbobran... evo sada i koncert u Mišinu čast. Namjerno sviramo večeras jer je to Mišin rođendan, bez obzira što su ljudi na moru. što je toplo...i biće to jedno lijepo i tužno veče".