ALEKSANDRU DEČKO PREVARIO S POZNATOM STARLETOM: Pevačica bez dečka već dve godine - "Neki problem postoji, ne znam koji"

Aleksandra Bursać otkrila da je i dalje singl

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pevačica Aleksandra Bursać pre nekoliko godina prošla je kroz težak period, kada ju je bivši dečko prevario sa starletom Anđelom Vešticom, a sada je otvoreno priznala da ima problem da pronađe odgovarajućeg partnera.

"Ja mislim da sam sama zato što se jednostavno muškarci boje", rekla je Aleksandra i dodala:

"Neki problem postoji, ali ne znam koji".

Kada ju je bivši dečko Zoran prevario, Aleksandra Bursać je otvoreno govorila o tome. "Jako sam emotivna, to je tačno. Taj period mi je bio težak, ali nekako sam to prosto pevazišla. Zato što sam se jako razočarala i valjda od svog tog šoka u datom momentu sve me je prošlo. Ne mogu da kažem kao da ga nisam ni volela, ali zaista je mene to prošlo jako brzo. Kao da sam utrnula".