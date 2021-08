RIBETINA, BRE! VOLI ŽENA SKUPE STVARI, NIJE JOJ KUPIO ŠVALER! Jovana Jeremić otkrila koga s estrade najviše ceni!

Jovana Jeremić bila je otvorena i po pitanju muško-ženskih odnosa.

Voditeljku Jovana Jeremić javnost zna kao nekoga ko nema dlake na jeziku, pa svojim stavovima uvek privuče veliku pažnju i izazove burne reakcije.

Jovana je otkrila koga s javne scene smatra najsličnijim sebi - da je bez dlake na jeziku kao ona.

"Daru Bubamaru pozdravljam, ona je jedina ličnost u Srbiji koja otvoreno sve kaže. Voli žena skupe stvari. Što da ne voli kad ih je sama zaradila. Pa nije joj kupio švaler, ni muž, kupila je ona sama. I onaj 'Porše' što vozi, kupila je žena sama sebi. Ribetina, bre, može da bira s kim će da bude. Moćna žena u svom poslu ne treba da juri ni za kim, za njima treba da jure. Njima treba čovek koji će da ih voli i da bude korektno materijalno situiran i da žive i uživaju", izjavila je voditeljka i dodala:

"Samo sponzoruše će da jure za muškarcima. Nikada nećeš videti moćnu ženu da juri za nekim, ona nema vremena za tako nešto. Čuvena je ona moja rečenica, koja će se naći u zbirci: 'Lenje devojke se daju fascinirati novcem, za uspešnu ženu koja marljivo radi na svojim snovima, bogati muškarac je samo bonus".

Prosečan ili moćan muškarac?

"To su dva različita tipa. Prosečan muškarac - klasičan Balkanac, srednjak što bih ja rekla, traži ženu da mu čisti, pere i pegla. Čovek koji je kapitalac - on traži ženu sa kojom će da pravi pare. Ja to znam po svojim roditeljima, koji su sve zajedno stekli. Ja sam mala beba kakva je moja mama. Ona je preopasna žena", rekla je Jovana.