SESTRA JE DOBILA SVE NA GOTOVO, JA NIŠTA! Jovana Jeremić o najbolnijoj temi - Roditelji su pravili razliku između nas!

Jovana Jeremić otvorila dušu u emisiji.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Voditeljka Jovana Jeremić koja je dospela u žižu javnosti nakon što je posle 10 godina dala otkaz na televiziji Hepi, progovorila je u jednoj emisiji o bolnoj temi.

Ona je otkrila da su njeni roditelji sve dali njenoj sestri, a njoj ništa.

"Sestra je dobila stan od roditelja i sve na gotovo, a ja nisam dobila ništa. Čak i stan", rekla je Jovana i dodala:

"Pravili su razliku između nas. To me i dan danas boli i zato to ističem", istakla je voditeljka i napomenula kako je u životu sve sama zaradila.

"Sve sam u životu zaradila sam, ovaj novi stan koji će biti do kraja godine sam zaradila sama. I novi automobil koji ću kupiti, sve što vidiš na meni, trebalo je ovo sve zaraditi", zaključila je Jeremićeva za "Grand Magazin" i otkrila da stan kupuje parama koje je dobila.

"Stan kupujem, dobila sam keš da kupim stan. Auto kupujem sledeće godine", objasnila je Jovana za koju se nagađa da bi uskoro mogli da je gledamo na televiziji Pink.